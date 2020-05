Liebe, Musik und Kirschlikör

Erfanden jeweils eine Hauptfigur für den gemeinsamen Roman: Stephanie Jana (rechts) und Ursula Kollritsch. Foto: Thomas Dashuber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (red). Viele Jahre hat sie auf das Ziel hingearbeitet, zuletzt konnte die Gießenerin Stephanie Jana ihr Glück kaum fassen: Ein Autorenvertrag beim renommierten Goldmann Verlag. Der neue, zusammen mit Ursula Kollritsch (Bonn) verfasste Roman "Coco, Sophie und die Sache mit Paris" stand in den Startlöchern und sollte Ende April in die Buchläden kommen. Geplant waren dazu Premieren-Leseshows in Bonn und Gießen, obendrauf eine ausgedehnte Lesereise. Doch dann kam Corona. Für die beiden Autorinnen, deren Roman trotzdem seit dieser Woche in den Regalen der Buchhandlungen steht, eine "persönliche Katastrophe".

"Ich war regelrecht im Schockzustand und habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was das für Auswirkungen hat", sagt Stephanie Jana. Zusammen mit Ursula Kollritsch hat sie bereits 2015 den E-Mail-Roman "Das Jahr des Rehs" verfasst und veröffentlicht. Seitdem hat das Duo viele Höhen und Tiefen durchlebt, Verlag und Agent gewechselt, und mit seinem neuen "Buch-Baby" - "der Begriff ist gewollt, denn einen Roman zu veröffentlichen, ist in etwa so, wie wenn man ein Kind zur Welt bringt" - sollte richtig durchgestartet werden. Die Freiberuflerin, die in Pohlheim und Frankfurt lebt und dort mit ihrer Agentur "stilsicher" vornehmlich als Lektorin arbeitet, fühlte sich ihrem Traum, hauptberuflich vom Bücherschreiben leben zu können, ein gutes Stück näher.

Doch der Coronavirus legte schließlich alles lahm. Die Buchmesse in Leipzig, bei der der Roman vorgestellt werden sollte, wurde abgesagt, dann folgte der Shutdown: Alles musste schließen, auch die Buchhandlungen, sogar Amazon stellte irgendwann die Buchlieferungen ein, der Buchhandel hielt sich schon bei den Vorbestellungen der Neuerscheinungen sehr zurück, weil unklar war, ob und wann man wieder öffnen konnte. "Die Buchbranche hatte es die vergangenen zehn Jahre sowieso immer schwerer - durch Corona ist sie regelrecht erschüttert. Wir auch. Alles wurde abgesagt. Alles zu. Zukunft unsicher. Von jetzt auf gleich".

LESUNG & BUCH . Die Premieren-Leseshow findet am Donnerstag, 19. November, ab 19.30 Uhr in der Alten Gießerei im Hotel & Restaurant heyligenstaedt statt. Einlass (mit Sektempfang) ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von 18 Euro (zzgl. Gebühren/Versand) per Direktbestellung an info@sg-veranstaltungen.de sowie im Hotel heyligenstaedt (Aulweg) und bei der Tourist-Information Gießen (Schulstraße). "Coco, Sophie und die Sache mit Paris" gibt es im Buchhandel als broschiertes Taschenbuch mit 448 Seiten zum Preis von 10 Euro sowie als E-Book. (red)

Stephanie Jana, die man eigentlich als gut gelauntes Energiebündel kennt, wird ernster, während sie davon erzählt. Man merkt, dass sie den Rückschlag noch immer nicht ganz verdaut hat. "Ich habe erst durch die Coronakrise gemerkt, wie viel Kraft ich in den vergangenen Jahren in diesen Roman gesteckt habe. Ich habe schon als Kind immer nur schreiben wollen und jetzt, war ich so nah dran, davon leben zu können."

Ihre Agentin warnte allerdings: "Wer jetzt noch Bücher verkaufen will, muss kämpfen." Doch Stephanie Jana und Ursula Kollritsch krempelten die Ärmel hoch. Verschoben gemeinsam mit dem Verlag das Erscheinungsdatum. Suchten neue Termine für bereits im Vorverkauf stehende Lesungen. In Gießen ist die Premieren-Leseshow nun für den 19. November geplant, in Bonn soll bereits am 3. September gelesen werden.

Ein halbstündiger Leseshow-Teaser, am vergangenen Freitag auf YouTube veröffentlicht, gibt bereits einen Vorgeschmack, was die Gäste erwartet, denn "Coco, Sophie und die Sache mit Paris" ist vor allem eins: Ein lustiger und locker-beschwingter Frauenroman. Jana und Kollritsch erzählen darin die Geschichte von Coco und Sophie, zwei gestressten Enddreißigerinnen, die sich in einem klapprigen Auto auf eine abenteuerliche Reise nach Paris begeben, aber zu einem zunächst unfreiwilligen Stopp im Elsass gezwungen werden. Eine locker-leichte Sommergeschichte, voller skurriler Charaktere, mit viel Liebe, Musik und noch mehr Quiche und Kirschlikör (inklusive Rezepten!).

Doch wie kommt man eigentlich darauf, zusammen Bücher zu schreiben und dann auch noch auf die Distanz? Stephanie Jana und Ursula Kollritsch verbindet quasi eine Sandkastenliebe: lange Tage auf dem Spielplatz, als die eigenen Kinder noch klein waren. Dort entstand die Idee des gemeinsamen Schreibens. Und wie funktioniert diese Zusammenarbeit ohne Stilbruch? Zunächst einigten sich die Beiden auf einen groben Plot, dann erfand jede eine Hauptfigur und einige der Nebenfiguren mit all ihren Charakterzügen. "Dann schreibt eine von uns ein Kapitel, die andere liest und lektoriert, wir sprechen darüber und schleifen gemeinsam. Wir sind quasi gegenseitig unsere Regisseurinnen". So schreibt jede aus der Sicht jeder Figur - trotzdem wirkt "Coco, Sophie und die Sache mit Paris" wie aus einem Guss.