"liebe" schenken zum Valentinstag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum Valentinstag gibt es jetzt in der Tourist-Info ein beliebtes Produkt zu einem besonderen Preis: Die "liebe"-Tasche zum Tag der Liebe. Das "liebe"-Motiv erinnert an den Schriftzug des ehemaligen Samen-Hahn-Gebäudes in der Bahnhofstraße. Im Aktionszeitraum bis 19. Februar gibt es bei der Tourist-Information, Schulstraße 4, auf die "liebe"-Taschen und "liebe"-Beutel 20 Prozent Rabatt. Über Click & Collect kommt man bequem zu dem neuen Lieblingsstück: Unter 0641/306-1890 oder per Mail an tourist@giessen.de die Bestellung aufgeben und einen Termin zur Abholung vereinbaren. Die Zahlung ist ausschließlich mit EC- oder Kreditkarte möglich. Eine Lieferung an die Wunschadresse ist ebenfalls möglich. Ein kompletter Produktüberblick gibt es auf www.giessen-entdecken.de.