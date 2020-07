Liebesbetrug verhindert

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nicht an sein Ziel kam in den letzten Tagen ein Betrüger, der mittels dem sogenannten „Love-Scamming“ eine 46-Jährige um ihr Geld bringen wollte. Der Unbekannte, der die Gießenerin vor einigen Tagen über einen Messangerdienst kontaktierte, gab an, verwitwet zu sein und für das US-Militär seinen Dienst in Syrien auszuüben. Er suchte offenbar nach einem Kontakt und unterhielt sich mit der 46-Jährigen später in Englisch.

In den vielen Gesprächen und Nachrichten schilderte er der Frau, dass er eine Summe von 500 000 Dollar anlässlich einer Beförderung erhalten habe. Das Geld sei nun in England und könne wegen des Zolls nicht weitergeleitet werden. Um dies zu umgehen, müsse die Gießenerin 3000 Dollar zahlen. Letztendlich wies ein Familienangehöriger die Frau noch rechtzeitig auf den Betrug hin. Sie erstattete Strafanzeige.