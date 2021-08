Liebesspiel mit Biss auch in Gießen zu beobachten

Sehen und gesehen werden: ein paarungsbereites Eidechsenmännchen in seinem grünen Hochzeitsanzug. Fotos: Larve

GIESSEN - Bereits für 2020 von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie zum Reptil des Jahres gekürt, darf die Zauneidechse diesen Titel ein weiteres Jahr tragen, wegen der in der Krise ausgefallenen öffentlichen Veranstaltungen, die gewöhnlich zu solchen Verleihungen gehören.

Zumindest aus Sicht des Menschen kann man die Zauneidechse zu den Gewinnern der Corona-Pandemie zählen. Das dürfte das wechselwarme Kriechtier allerdings kaum zur Kenntnis nehmen. Nicht nur, weil es von Lonicerus (1679) als "ein Wurm auf vier Füssen" bezeichnet wird, dem der Autor ein Gedächtnis abspricht, sondern, weil für Reptilien andere Schwerpunkte im Leben nun einmal wichtiger sind als Titel.

Der deutsche Name Zauneidechse könnte dazu verleiten, die Tiere mit Zäunen in Verbindung zu bringen. Allein die Stammesgeschichte ihrer Sippe reicht in Zeiten zurück, als das Erscheinen von Menschen auf dem Planeten noch unvorstellbar war und eine Existenz von Zäunen noch viel weniger. Zauneidechsen sind also keine Zaunfetischisten, sondern der vom Menschen erdachte Namen weist lediglich auf die Vorliebe dieser Echsen auf Übergangs- und Grenzbereiche von Lebensräumen hin. Von Mittelschweden bis Griechenland, von Südengland bis zum Baikalsee fühlt sich die Zauneidechse wohl. Seit ewigen Zeiten bewohnt das wärmeliebende Wesen natürliche Standorte wie Waldränder an Küsten, in Flussauen und Gebirgen.

Anpassungsfähigkeit

Ihre Anpassungsfähigkeit beweist die Echse durch ein Leben im sonnigen Hausgarten, im Schotterbett der Bahn und sogar an Straßenböschungen der Autobahnen. Ihren wissenschaftlichen Namen Lacerta agilis bekam die Eidechse bereits 1758 von dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné verpasst. Der Name bedeutet so viel wie "flinke Eidechse", was bereits von dem Zoologen Alfred Brehm kritisiert wird, der das Tier im Vergleich mit anderen Eidechsen keineswegs für so agil hält, um den Namen zu rechtfertigen.

Beide Geschlechter kommen in einem Gewand von graubrauner Grundfarbe daher. Zeigt sich das geschlechtsreife Männchen aber in seinem Hochzeitskleid, dann leuchten die Flanken und Teile der Unterseite in einem auffallenden Grün, besonders schön nach einer Häutung.

Sollen die Farbmuster den Körper gewöhnlich in seiner Umgebung verschwinden lassen, um das Heer der natürlichen Feinde wie Vögel und Kleinsäuger nicht auf den Geschmack von Eidechsenfleisch zu bringen, geht es während der Fortpflanzungszeit zumindest für das Männchen darum, auf sich aufmerksam zu machen. In seinem Revier bleibt es in Ermangelung eines tiefer gelegten, PS-starken, getunten, röhrenden Gefährts ein archaischer Natur-Poser, der allein durch seine Körperhaltung und seinen maßgeschneiderten Schuppenprunkanzug in grünen Leuchtfarben zu einem Hingucker werden muss. Er dokumentiert durch sein Verhalten männlichen Artgenossen seine Besitzansprüche auf das Revier und signalisiert gleichzeitig dem weiblichen Geschlecht etwas über seinen Gesundheitszustand.

Bei einem lebensgefährlichen Angriff eines Feindes können Eidechsen bekanntlich an einer Sollbruchstelle ihren Schwanz abwerfen. Ob bei einem Eidechsenmann der Verlust dieses Körperteils bei der Zuneigung des weiblichen Geschlechts eher als Zeichen des Versagens oder als besondere Geschicklichkeit zu Buche schlägt, ist unbekannt. Auf jeden Fall herrscht Damenwahl. Daher formt die Auswahl des Partners durch die Eidechsin nach den Vorstellungen Darwins langfristig das Aussehen und Verhalten der Eidechseriche. Bei der Paarung geht es aus Menschensicht ziemlich derb zu. Um die Kopula zu vollziehen, wird die Partnerin vom Männchen mit den Kiefern an den Flanken festgehalten. Und zwar so, dass der Biss bei einem begatteten Weibchen Spuren in Gestalt von Dellen im Schuppenpanzer hinterlässt.

Bis zu 12 Eier

Das Weibchen vergräbt dann vier bis zwölf Eier an einer geeigneten Stelle. Nach acht bis zehn Wochen schlüpfen die Jungen. Während die Zauneidechse gegen ihre natürlichen Feinde gut gerüstet ist, hat sie gegen den Menschen keine Chancen. Der vernichtet nämlich nicht nur einzelne Individuen, sondern gleich ganze Lebensräume. Zwar steht die Zauneidechse noch nicht in der Roten Liste Deutschlands, wohl aber auf der Vorwarnliste.

Hessen ist eines der wenigen Bundesländer, in denen die Zauneidechse als ungefährdet gilt. Ihr "Koht" ist für allerlei gut, weiß Lonicerus zu berichten. Er "dienet den Augenflecken und dem Jucken/schärffet das Gesicht/und macht eine gute Farb". Sollte diese Erkenntnis stimmen, kann das noch ungeahnte Auswirkungen auf die Existenz der Zauneidechse haben.