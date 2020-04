Liebgewonnene Osterbräuche fallen in Stadtteilen von Gießen aus

Das Feuer wird nicht brennen: Die Osternacht der Gemeinde St. Bonifatius fällt aus. Foto: Jung

GIESSENDas Osterfest ist seit jeher mit vielen Bräuchen umgeben, doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Einschränkungen alles andersÜbrig geblieben von den Gottesdiensten, die zum Teil am Ostersonntag schon morgens um sechs Uhr begannen, ist das Läuten der Glocken. Es wird Videobotschaften der Kirchen geben und Pfarrer schreiben insbesondere den älteren Gemeindemitgliedern Briefe mit österlichen Grüßen.

Keine Abendandacht

Petrusgemeinde und Lukasgemeinde feierten noch im vergangenen Jahr eine gemeinsame Abendandacht an Gründonnerstag mit anschließendem "Grüne Soße"-Essen. Das gibt es in diesem Jahr nicht; auch in der Paulusgemeinde sitzt man nicht gemeinsam an Tischen vor dem Altar und lässt sich die Köstlichkeit schmecken. Ausfallen wird zudem die Osternachtsfeier in der Petrusgemeinde. Dafür wurde jetzt - wie andernorts - in der Kirche ein Video mit einer Osterandacht aufgezeichnet. Auf den geschmückten Osterbrunnen am alten Rathaus müssen in diesem Jahr die Lützellindener verzichten.

In der Vergangenheit war es eine schöne Tradition, wenn Kinder der Kindertagesstätte "Die Wilde 13" und die Landfrauen Hüttenberg-Lützellinden sich an einem Nachmittag zwei Wochen vor den Osterfeiertagen trafen und dem Brunnen ein frühlingshaftes Aussehen verliehen. Außerdem wurde ein bunter Kranz aus Ostereiern am Mast befestigt. Jetzt zeigt sich der Brunnen leider nicht im bekannten österlichen Gewand.

Petra Norsch, Vorsitzende der Landfrauen Hüttenberg-Lützellinden, bedauert dies ein wenig, sieht aber auch andererseits wichtige Gründe, dass schweren Herzens auf die schöne Tradition in diesem Jahr verzichtet wurde. Nachdem die Kinder der Kita nicht teilnehmen durften, hatten sich die Landfrauen überlegt, allein das Schmücken zu übernehmen. "Doch man arbeitet dabei Hand in Hand, kommt sich näher und wir haben Personen mit Risiko", begründete Norsch die Absage. Nach 16 Jahren zum ersten Mal ohne den österlichen Schmuck freue man sich auf das kommende Jahr, blickt die Vorsitzende nach vorne. Festliche Klänge in den Straßen des Stadtteils Lützellinden in den frühen Morgenstunden des Ostersamstags gibt es in diesem Jahr auch nicht zu hören. Der Posaunenchor vom CVJM Lützellinden, der einer alten Tradition folgend am Ostersonntag um sechs Uhr den Osternachtgottesdienst in der Lützellindener Kirche eröffnete, wird jetzt in dieser Form nicht in den Straßen unterwegs sein.

Osterhase bleibt zuhause

Reiner Arnold vom Heimatverein Lützellinden hätte mit den Kindern gerne auf eine besondere Art und nach alten Methoden Ostereier bemalt, so wie er es noch vor Wochen ins Auge gefasst hatte. Der Osterhase, der in den vergangenen Jahren zum Feuerwehrgerätehaus nach Lützellinden hoppelte und die Kleinen überraschte, muss dieses Jahr zuhause bleiben. Einen festen Platz hatte das Familienfest bei den Freiwilligen am Ostermontag mit Spielen für die Kleinen, Informationen und Schauübungen oder Livemusik für die Großen. Diesmal sollte sogar der Gottesdienst der Lützellindener Kirchengemeinde dort stattfinden.

Kinder in Rödgen sind bestimmt traurig, denn das alljährliche Ostereiersuchen der SPD Rödgen findet nicht statt. Auch die Burschenschaft "Edelweiß" Rödgen verzichtet auf das Osterfeuer am Samstag vor Ostern. Als Alternative für die Osternacht in der Kirche hat die Kirchengemeinde in Kleinlinden ein kleines Video gedreht, das Szenen aus der Liturgie aufgreift. Pfarrer Ekkehard Landig teilte mit, ab 5.30 Uhr am Ostersonntag werde es freigegeben. "Das kann natürlich nicht das Abendmahl vermitteln", bedauerte er.