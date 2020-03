Liebig-Museum erhält Zuwendung in Höhe von 5000 Euro

Willkommene Unterstützung: Ilona Roth, Anita Schneider, Prof. Eduard Alter und Dietlind Grabe-Bolz (von links) bei der Spendenübergabe. (Foto: Wißner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Trotz freudigem Anlass zeigte sich Prof. Eduard Alter betrübt. Schließlich mussten die im März geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Liebig-Museums wegen der Corona-Krise erst einmal abgesagt werden. Anlässlich des Jubiläums gab es dennoch etwas Positives: Aus den Händen von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Landrätin Anita Schneider sowie der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Gießen, Ilona Roth, konnte der Vorsitzende der Justus-Liebig-Gesellschaft zu Gießen kürzlich einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro von der gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse in Empfang nehmen.

Angesichts der einjährigen Vorbereitungsarbeiten waren auch die Worte von Grabe-Bolz – „nicht abgesagt, nur verschoben“ – zunächst kein großer Trost für Eduard Alter. Die Spende passte als Geburtstagsgeschenk bestens, war doch das Liebig-Museum im März 1920 eröffnet worden. Wie es sich mit dem „Museum auf Achse“ verhält, das auf dem Kirchenplatz für Besucher öffnen soll, vermochte Alter noch nicht zu sagen. Auch der für den vergangenen Samstag geplante Aufbau einer Liebig-Skulptur auf dem Hof vor der einstigen Wirkungsstätte musste kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt werden. Diese aus Eichenholz geschnitzte Figur befindet sich bei der Justus-von-Liebig-Therme Bad Salzhausen. 1824, als Liebig nach Gießen kam, wurde dort besagter Eichenbaum gepflanzt. Ein Jahr später untersuchte Justus Liebig das Wasser von Bad Salzhausen.

„Dieses Liebig-Museum ist für den Landkreis und unser Außenmarketing so wichtig“, betont Anita Schneider. Ein solches „Vorzeigeobjekt“ habe es verdient, in den Rang eines Unesco-Weltkulturerbes erhoben zu werden. „Dann haben wir hier neben dem Limes ein zweites Weltkulturerbe.“ Im vergangenen Jahr hatte der Stiftungsrat die Unterstützung für das Museum beschlossen, die nun in den historischen Räumen übergeben wurde.