LieBigBand aus Gießen sendet musikalisches "Lebenszeichen"

Digitales Konzert: Die LieBigBand spielt "Alexander's Ragtime Band". Foto: Czernek

GIESSEN - Mit einem tollen Projekt meldet sich die BigBand der Liebigschule zurück. Nach vielen Monaten der Corona-bedingten Durststrecke haben sich die Musikerinnen und Musiker entschlossen, Kostproben ihres Programms als Video anzubieten und sozusagen das Netz zu rocken. Das Ergebnis dieser Aktivitäten kann ab Samstag, 5. Juni, auf der Internetseite www.liebigband.de angeschaut werden. Pünktlich zu demjenigen Termin, an dem eigentlich ein Konzert auf dem Schiffenberg stattgefunden hätte - also "Lio live und digital" statt "Lio live und open air".

"Die Idee war wirklich, dass wir ein Lebenszeichen von uns geben wollten", erzählt der Bandleader und Fachsprecher Musik an der Liebigschule, Jens Velten, im Gespräch mit dem Anzeiger. Als kleiner Trost für den ausgefallenen Auftritt auf dem Gießener Hausberg hätten sich einige Mitglieder der LieBigBand zusammengetan und das Video produziert: Jeder spielte seinen Part zuhause, das wurde dann gefilmt und professionell zusammengemischt. Und Velten verspricht: "Ganz sicher sind wir im kommenden Jahr wieder da."

Aktuell darf noch überhaupt nicht zusammen gespielt werden, gerade im Schulmusikbereich seien die Auflagen besonders streng. "Im Januar war uns klar: Wir müssen etwas machen, sonst ist irgendwann nichts mehr übrig. Die 16 Musiker, die auf dem Video zu sehen sind, gehen alle in die Oberstufe. Ihnen konnte man das zumuten, alleine ihren Part zu spielen", erläutert Velten. Bis es jedoch so weit kam, musste er noch ein großes Stück Vorarbeit leisten: Der Leiter spielte sämtliche Instrumente als Playback ein, sodass die Musiker für sich ein richtiges Orchester-Feeling erleben konnten. Nach einigem Überlegen habe zudem festgestanden, dass es eines Stücks mit Wiedererkennungswert bedurfte. "Da kam eigentlich nur 'Alexander's Ragtime Band' infrage, denn das präsentieren wir auf jedem Konzert." Um den professionellen Schnitt kümmerte sich der ehemalige Liebigschüler Thomas Bezdek. Überhaupt sei die Resonanz insgesamt sehr positiv gewesen, berichtet Jens Velten. "Alle, die ich gefragt habe, waren sofort begeistert. Und weil das alles so gut geklappt hat, arbeiten wir bereits an dem nächsten Take."