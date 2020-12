Liebigs Labor in Gießen virtuell besuchen

Die ehemalige Wirkungsstätte des großen Chemikers kann dank Fördermitteln auf der neu gestalteten Homepage virtuell besucht werden. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Jahr 2019 war bei der Justus-Liebig-Gesellschaft zu Gießen geprägt durch die Vorbereitungen für das Jubiläum in 2020, stellt der Vorsitzende Prof. Dr. Eduard Alter in seinem Bericht fest. Eine Reihe von Veranstaltungen war geplant: Neben der Festveranstaltung am 27. März, war für den 24. März eine Eröffnungsveranstaltung für das "Museum auf Achse: Historischer Streifzug durch das chemische Labor" organisiert und am 29. März sollte in der Aula der Justus Liebig-Universität eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Gießener Schulen unter dem Motto "Liebig lebt" stattfinden. All dies, eine geplante Vortragsreihe sowie letztendlich auch die mehrfach verschobene Mitgliederversammlung, mussten wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.

Weil keine Vorstandswahlen vorgesehen waren, entschloss sich der Vorstand, Jahres- und Finanzbericht zu verschicken. Erfreulich: Es wurde laut Karin Machens ein Überschuss erwirtschaftet. Die Entlastung des Vorstandes soll nun auf der für die am 28. Mai im Bürgerhaus Wieseck geplanten Mitgliederversammlung nachgeholt werden. Die Gesellschaft hat im vergangenen Jahr nach sechs Sterbefällen, sechs Austritten - überwiegend aus Altersgründen - auch sechs neue Mitglieder gewonnen, berichtet Vorsitzender Alter. Bei der Inspektion am Dach des Liebig-Museums seien umfangreiche Korrosionsschäden an Rinnen und Fallrohren festgestellt worden. "Es ist eine kostspielige Sanierung nötig", schreibt er und erinnert erneut an die dringende Sanierung der Außenfassaden und die Erneuerung der Heizung mit einer Sanierung der gesamten Innenräume.

Alter macht klar, dass dies einen hohen Anteil an Eigenmitteln erfordere und resümiert: "Unser angespartes Vermögen reicht dafür bei Weitem nicht aus. Daher ist Sparsamkeit angesagt". Hohe Priorität sieht er im Einwerben von Spenden, wenn die JLGG dies in den nächsten fünf Jahren umsetzen wolle.

Erfreut ist Alter über den Einsatz vom neuen Experimentator Manfred Fritsch. Verstärkung bekam auch der Tagdienst am Empfang des Liebig-Museums. Eines der geplanten Highlights setzte die Gesellschaft aber in die Tat um: Im Innenhof vor dem Auditorium nahm die 370 Kilogramm schwere und 2,22 Meter hohe Holzskulptur ihren neuen Platz ein. Der Künstler Axel Willisch fertigte sie aus dem Stamm einer Eiche aus dem Kurpark von Bad Salzhausen. Justus Liebig hatte einst als junger Professor die Solequelle der Stadt untersucht und machte Bad Salzhausen zum Kurort. Heute erinnert daran der Name Justus-von-Liebig-Therme. Die Skulptur bleibt für ein Jahr als Leihgabe im Hof.

Skulptur aufgestellt

Zum Jubiläum wurden eine Festschrift und eine Festbroschüre veröffentlicht. Geprägt war das Jahr 2019 noch durch intensive Suche nach Sponsoren, um die geplanten Veranstaltungen finanzieren zu können. Für das Jubiläum wurden knapp 20 000 Euro eingeworben, 2020 kamen 8000 Euro zusammen. Das Museum öffnete nach der Schließung im März teilweise wieder im Juni, doch in den Räumen herrschte nicht nur Ruhe: Unter Auflagen waren zunächst Experimentalvorlesungen und Führungen für angemeldete Gruppen bis zu maximal 20 Personen möglich. Seit 25. Oktober sind vorerst alle Experimentalvorlesungen und Führungen abgesagt. Der Vorsitzende ist aber zuversichtlich: "Jede Krise beinhaltet auch Chancen. Das Wort Krise ist im Chinesischen aus den Schriftzeichen Gefahr und Gelegenheit zusammengesetzt und so sehen wir in der Krise auch Möglichkeiten zu Veränderungen".

Die JLGG erhielt nach erfolgreicher Antragstellung einen Bewilligungsbescheid über 18 000 Euro im Rahmen von "Fonds - innovativ neu eröffnen". Ein Konzept wurde erstellt, wie sich das Liebig-Museum mit Liebig-Laboratorium im Internet einer breiten Öffentlichkeit darstellen könnte. Ein Baustein ist eine Social Media-Wall mit Inhalten von verschiedenen Netzwerken. Inhalte können über Hashtags, Keywords oder von bestimmten Profilen moderiert werden. Ein zweiter Baustein ist der neu gestaltete virtuelle Rundgang mit Infopoints. Alle Räume des Liebig-Laboratoriums wurden mit WLAN ausgestattet und im Auditorium ist ein neuer großer Monitor aufgehängt. Völlig neu gestaltet ist die Homepage und erscheint jetzt modern und attraktiv.