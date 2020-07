Liebigschule Gießen: Musikalisches Urgestein Jörg Abel geht in Ruhestand

Abschied mit Spalier: Jörg Abel hat nicht nur an der Liebigschule Spuren hinterlassen. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenUnzählige Bearbeitungen für das Orchester und die Chöre der Liebigschule tragen seine Handschrift. Ebenso ungezählt sind die vielen Auftritte des Fachbereichs Musik, die Konzerte, die Musikabende an der Schule, die vielen Fahrten in unterschiedliche Länder der Welt, die jährlich sich wiederholenden Chor- und Orchesterfreizeiten, die er maßgeblich mitgestaltet und geprägt hat. Mit Dr. Jörg Abel ist nun ein musikalisches Urgestein der "Lio" in den Ruhestand versetzt worden. Schulleiter Dirk Hölscher überreichte ihm dazu die offizielle Urkunde.

Doch ganz so einfach wollte die Schulgemeinde Jörg Abel nicht gehen lassen: Er, der insgesamt mehr als 50 Jahre an der Schule verbracht hat, bekam einen würdigen Abschied. Die "Lio" hatte er bereits als Schüler besucht und dort 1974 sein Abitur abgelegt. Eigentlich war er nie wirklich weg gewesen, denn schon während seines Studiums der Musik an der Universität in Frankfurt hatte er den Musikbereich der Liebigschule immer unterstützt, sei es bei Einzelproben einzelner Orchester oder Chorteile vor Aufführungen oder bei den Chor- und Orchesterfreizeiten. Sein Referendariat absolvierte er in Marburg, immer mit Abordnungen an die "Lio", seine Schule. Ab 1984 kam er endgültig als Lehrer dorthin.

Widerständen getrotzt

In seiner Akte ist zu lesen, dass er 1985 den Wunsch äußerte, auch gerne mal in seinem zweiten Fach, Englisch, zu unterrichten. Das war leider nicht möglich, denn zu dieser Zeit gab es genau drei Musiklehrer an der Schule: Dieter Niedecken, Ingeborg Pfister und er. Diese drei mussten den gesamten Fachbereich Musik abdecken, da blieb also nicht viel Spielraum. Den Grundstein für das Niveau der Schule hatte Dieter Niedecken, sein Mentor, ab den 60ern gelegt. Diese musikalische Förderung der Liebigschüler, die Abel nach dessen Pensionierung weiterführte und ausbaute, wurde immer von der Schulleitung unterstützt, auch gegen manche Widerstände aus den übergeordneten Behörden. Trotz seines hohen beruflichen Engagements fand Jörg Abel noch Zeit, 1996 eine Dissertation über das Thema "Die Entstehung der sinfonischen Musik in Russland" abzulegen und lernte zudem noch diverse Sprachen.

Seine Kollegen zollten ihm mit einem komprimierten ABC seines Lehrerlebens Respekt, vorgetragen von seinen langjährigen Weggefährten Michael Zarniko, Jens Velten, Sabine Schuppe und Hermann Wilhelmi. Auch ein kleines Ratespiel durfte nicht fehlen, das sogar für den während der zahlreichen Musikfreizeiten ungekrönten Quiz-Champion nicht so leicht zu knacken war. Als Zeichen großer Dankbarkeit standen einige der ehemaligen Schüler mit ihren Instrumenten Spalier, ein improvisierter Chor gab ihm noch ein Ständchen auf den Weg.

Fachsprecher Jens Velten brachte mit einer Anekdote auf den Punkt, was Jörg Abel für die "Lio" bedeutet. So habe ihn seine Tochter gefragt, ob dieser jetzt die Schule verlassen werde. Nachdem er das bejaht hatte, habe sie entsetzt geantwortet: "Dann wird es Liebigschüler geben, die ihn nicht mehr kennenlernen werden? Das geht doch nicht."

Es muss gehen, wie es auch schon beim Ausscheiden anderer Schulgrößen gegangen war. In wenigen Wochen feiert Jörg Abel seinen 65. Geburtstag und freut sich schon darauf, endlich einmal außerhalb der Ferien mit seiner Frau in den Urlaub fahren zu können. Ziele und Pläne hat er genug, beispielsweise möchte er noch einiges veröffentlichen, zudem mehr Zeit mit seiner Familie und den Enkelkindern verbringen. Und mit Sicherheit wird er noch das eine oder andere Mal den Taktstock in die Hand nehmen, wenn er gefragt wird.