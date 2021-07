Liebigschülerinnen gewinnen Bundeswettbewerb Chemie

Die Preisträger bei der Siegerehrung umrahmt von Schulleiter Dirk Hölscher und Betreuerin Dr. Sigrid Schmitt. Foto: Regin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was verrät uns die Chemie über die Kunst? Ist wirklich alles Gold, was glänzt? Und wie lässt sich herausfinden, ob ein Gemälde tatsächlich vom "alten Meister"stammt?

"Taucht mit uns ein in die bunte Welt der Wissenschaften von der Höhlenmalerei bis zur Fotografie" - das war das Motto des 21. DeCheMax Wettbewerbs in diesem Jahr. Unter diesem Motto beantworteten die Schülerinnen und Schüler mehrerer Klassenstufen Fragen rund um den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und biotechnologischen Verfahren.

Von der Liebigschule haben fünf Schülerinnen der Q1-Phase an der ersten Runde teilgenommen. Dort konnten sie in einer Kleingruppe über mehrere Monate im Internet Fragen zur MINT und Kunst bearbeiten. Jedes Team, das mindestens fünf Punkte in der ersten Runde erreicht hat, hat den Sprung in die zweite Runde geschafft. Erfreulicherweise kamen die LIO-Teilnehmerinnen gemeinsam in die 2. Runde und wurden Sieger in der Klassenstufe der Q-Phasen in Deutschland. Natürlich gab es Lob und Urkunden seitens der Schule.

*

Die nächste Wettbewerbsrunde startet im Herbst. Mitmachen können seit diesem Jahr alle Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 7. Infos dazu unter: https://dechemax.de/.