Liebling Coroni

Sprach-Optimist Murtaza Akbar verrät es Ihnen.

Wie lautet der häufigste Kosename in Partnerschaften? Schatz? Könnte sein. Und davon gibt es noch einige Varianten: Schatzilein. Uff. Oder Schätzchen. Mausi hab' ich auch mal gehört. Sogar Stinkerchen. So hieß mal der Freund einer Freundin meiner Frau, ist ewig her. Warum der so hieß, ich weiß es schlicht nicht mehr. Schatz, bitte verzeih mir, wenn Du diese Zeilen liest, dass ich das jetzt verraten habe. Nein, ich nenne meine Frau nicht Schatz, hab' ich noch nie. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Natürlich habe ich für meine Frau wunderbare "Spezialnamen", die verrate ich aber nicht. Sonst brauche ich gar nicht mehr nach Hause zu kommen. Da hätte ich echte, wahre, enorme Probleme. Nur so viel: Ich glaube nicht, dass es noch viele Frauen in Deutschland gibt, die so genannt werden wie meine Frau von mir. Als Sprach-Optimist habe ich ja schon einen besonderen, exklusiven Anspruch, gell?

Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Denn wir leben ja immer noch inmitten einer Pandemie. Leider. Und wir Menschen sind schon komisch. Wir geben sogar Sachen, die wir nicht mal im Entferntesten gut finden, Kosenamen. Was habe ich jetzt schon mehrfach gelesen und gehört? Coroni! Ja, echt. Leute, das finde ich, na ja, fast niedlich. Bin ich denn noch zu retten? Wahrscheinlich nicht, aber wer von uns ist das schon derzeit?

Zurück zum Optimismus. Verniedlichungen sind oft gut gemeint. Wobei Knasti, Muttersöhnchen oder Frollein will ja wirklich keiner und keine hören. Und wie ist das bei Schweini und Poldi? Ich erinnere mich noch, als eine Tageszeitung mit vier Buchstaben Herrn Schweinsteiger mal als Chefchen im Mittelfeld bezeichnete. Da hat Schweini, sorry, der Mann von Ana Ivanovic, gekocht. Verniedlichungen können also auch wehtun. Wobei wir in Frankfurt den Abwehrrecken der Eintracht voller Inbrunst Hinti (für Hinteregger) rufen, wenn er gerade am Ball ist. Sofern wir jemals wieder in ein Stadion dürfen natürlich. Und der Hinti findet das richtig geil, hat er gesagt. Ist halt 'ne Brudi. Ein Brüderchen oder Chefchen ist er dagegen wahrlich nicht. Eher Publikumsliebling.

ZUR PERSON Murtaza Akbar ist Trainer, Coach und Redner zum Thema Sprache und Kommunikation. Der gebürtige Frankfurter mit pakistanischen Wurzeln ist zudem Geschäftsführer der Agentur Wortwahl und Dozent an der Hochschule Darmstadt im Studiengang Onlinekommunikation. Zu erreichen ist er per E-Mail über info@akbar.de sowie im Internet unter www.akbar.de.

Apropos Liebling. Wenn Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin vor Freunden Schatz oder Liebling nennen, kein Ding. Hundertfach gehört. Bei Stinkerchen, Schnuckelhase, Bärchen oder Täubchen könnte es eher peinlich werden. Die klingen jetzt alle aber auch altmodisch oder oldschool, wie wir ja jetzt sagen. Ob ich mal meine Studierenden frage, wie die so ihre Freundinnen und Freunde nennen? Studis besser gesagt, ich mag die nämlich meistens. Da ist dieser Kosename angebracht.

Nächste Frage: Fallen unter Kosenamen auch Abkürzungen? Also Joko für Joachim oder Kathi für Katharina? Da bin ich überfragt. Ich hatte für meinen Vornamen Murtaza auch eine Abkürzung: Murti. So nannten mich aber nur wenige, denn als Jugendlicher hatte ich einen Spitznamen, stimmt, sowas gibt's ja auch. Der hatte nur drei Buchstaben. Ich erinnere mich noch gut, wie froh mein Fußball-A-Jugendtrainer war, dass ich den hatte. "Wenn man Deinen vollen komplizierten Namen auf dem Feld rufen muss, ist der Gegner ja schon vorbei oder der Pass gespielt, bevor Dein Name überhaupt zu Ende gerufen ist." Ja, so war das.

Letztens hat mich einer auf der Straße mit meinem früheren Spitznamen gerufen. Da wurde mir sofort warm ums Herz und ich fühlte mich wie in der Schule. War der Bruder eines Freundes aus Jugendtagen von mir. Schon schön, solche Spitznamen. Ich kann Ihnen diesen Namen leider nicht verraten, ist ein bisschen so, als ob Sie Ihren Partner öffentlich Hasi rufen würden, wäre peinlich. Und ich bin ja jetzt ein großer Sprach-Optimist, Geschäftsführer, Hochschuldozent, Vortragsredner und so. Da geht das nicht, obwohl ich doch auch ein großer Junge bin. Aber sind wir das nicht alle noch manchmal? Große Kinder? Hoffentlich.