Lieblingsplätze von Senioren in Gießen

Ob zugezogen oder echte Schlammbeiser: Die Seniorinnen haben Gießen in ihr Herz geschlossen. Foto: Gießen Marketing GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Gießen ist die jüngste Stadt in ganz Hessen, was unter anderem dem Einfluss der beiden großen Hochschulen zu verdanken ist. Aber rund 14,5 Prozent der Einwohner sind älter als 65 Jahre. Viele von ihnen haben ihr ganzes Leben hier verbracht, sind "echte Schlammbeiser" und kennen die Stadt in- und auswendig. Andere kamen in jungen Jahren als Heimatvertriebene nach Mittelhessen und manche sind gar erst über ihre Kinder und Enkel nach Gießen gekommen und verbringen hier nun ihren wohlverdienten Lebensabend. Sie alle haben ihren ganz persönlichen Blick auf die Stadt. Mit der Gießen Marketing GmbH haben die Teilnehmerinnen des Seniorentreffs der Cloos'schen Stiftung über ihre Lieblingsplätze in Gießen gesprochen. Hier stellen wir sie vor.

Irmgard Malesky ist 91 Jahre alt und in Gießen geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie am Lindenplatz, dort wo damals noch das Samenhaus Hesemann Gartenbedarf verkaufte. "Wir sind natürlich immer in den Botanischen Garten gegangen", erzählt die Seniorin. Der sei ja praktisch vor der Haustüre gewesen. "Ich fand ihn schon als Kind wunderschön, es war wie in einer anderen Welt."

Als Heimatvertriebene kam Ingrid Pfeiff als 13-Jährige in die Universitätsstadt. Hier sei sie gleich gut aufgenommen worden. "Ich habe Gießen direkt in mein Herz geschlossen und vor allem das Café Geissner", lacht sie. Seit 1950 geht die heute 88-Jährige regelmäßig dort hin. "Und ich probiere gerne was Neues aus", ergänzt sie. Ihre Sitznachbarin Helga Wilsdorf liebt die Innenstadt. "Hier haben wir doch noch eine Innenstadt, die funktioniert", meint sie angesichts des florierenden Selterswegs. Sie lebt erst seit sieben Jahren hier und sagt lächelnd: "Man kann einen alten Baum schon noch verpflanzen - wenn es nach Gießen ist." Auch Irmgard Gründler ist eine "junge Gießenerin". Seit 2013 lebt die gebürtige Leipzigerin im Seniorenstift. Sie liebt den nahen Schwanenteich mit seinen vielen Vogelarten. "Ich bin da oft mit dem Rollator unterwegs." In den Wochenmarkt verliebt ist Heidi Schnatz. Die junggebliebene 77-Jährige trifft sich dort regelmäßig mit ihren Freundinnen. Auch hilft sie ehrenamtlich im Seniorentreff aus, organisiert Veranstaltungen mit und hält die Seniorinnen auf Trab. Edeltraud Then findet die 50er Vereinigungen ganz toll. "Das ist schon was Besonderes, ich bin schon 30 Jahre dabei", sagt sie. Ihre Treffnachbarin Gisela Scheib findet generell, dass sich Gießen "gemacht habe". Gerade was die Lokalitäten betreffe - "und das Mathematikum."

Waltraud Link ist eine echte Schlammbeiserin. Die 79-Jährige kennt Gießen noch als "Trümmerstadt" nach dem Zweiten Weltkrieg und erlebte, wie die Stadt "teils aus der Not heraus", wieder aufgebaut wurde. Ein wichtiger wirtschaftlicher Anker in dieser Zeit, besonders für viele Frauen, war Karstadt, der zahlreiche Gießenerinnen in Lohn und Brot brachte. Auch Waltraud Link war eine der Karstadt-Frauen und sie erinnert sich an ihre Arbeit dort noch immer mit Freude. 35 Jahre lang war sie als Fotolaborantin beschäftigt. Ein Arbeitsplatz als Lieblingsort. "Ich habe sehr gerne dort gearbeitet, Kollegialität wurde großgeschrieben und Karstadt war auch ein anständiger Arbeitgeber", erinnert sie sich.

Edith Rau liebt den Seniorentreff. Hier findet sie Geselligkeit und Abwechslung und auch den Leiter Christoph Brumhard kann die 73-Jährige nur loben. "Wir machen Kaffeekränzchen, Sitzgymnastik und Musikabende. Wir machen Ausflüge und feiern St. Martin mit Lagerfeuer - wir erleben hier noch richtig was", zählt sie auf. Auch die 68-jährige Anita Schultz, die wegen eines Schlaganfalls Betreuung benötigt, schätzt den Seniorentreff sehr. Wegen Corona seien viele Angebote zurückgefahren worden, aber die Seniorin lässt sich nicht entmutigen. "Das wird auch wieder besser".

"Die Seniorentreffs in Gießen sind schon etwas Besonderes", meint auch Christoph Brumhard. Die Stadt betreibe insgesamt sechs Treffs, was für eine Stadt dieser Größe sehr viel sei. "Nicht so viele Städte unterstützen ihre Senioren so gut wie Gießen das tut", sagt der 58-Jährige. Viele Treffs existierten schon recht lange. Der Treff in der Cloos'schen Stiftung beispielsweise wurde im Jahr 1986 gegründet. Viermal in der Woche gibt es ein buntes Angebot: "Wir haben auch schon mit unserer Gruppe auf einem Partyboot auf dem Dutenhofener See Kaffee getrunken", schmunzelt Brumhard.