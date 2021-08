Lieder für die Ufermenschen

Die Band "Captain Overdrive" übernahm musikalisch die erste der fünf Lahn-Runden. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Musik ab, Leinen los" hieß die Aktion, die am Sonntag für viele zufriedene Gesichter sorgte. Bei einer Fahrt mit dem Motorboot "Lahnlust" musizierten an Bord fünf Bands aus der Region und spielten an vier Haltestellen für die Gäste der jeweiligen Gaststätten am Lahnufer. Musiker und Zuhörer waren hinterher gleichermaßen höchst angetan.

Veranstaltet durch das ehemalige Vorstandsteam von "KulTour 2000", wurde die Tour von zahlreichen Sponsoren ermöglicht. Gedacht war das Projekt als Soforthilfe zur Unterstützung heimischer Musiker in Zeiten der Pandemie. Es spielten "Captain Overdrive", das "Nick Ramshaw & Christian Krauß Duo", "Celtic Tree" sowie "Radio 2000". Den Abschluss bildete eine Jam-Session mit Dago Schelins "Living Room Trio" und Gästen. Spenden der Gäste in den beteiligten Restaurants am Lahnufer sammelte jeweils die Marburger Clownfrau Gina Ginella ein, die im Kostüm und weiß geschminkt mit einem Köcher von Kneipe zu Kneipe zischte. "Die Leute sind sehr großzügig," sagte sie nach der ersten Runde zufrieden. Kein Wunder: Ließ sich doch von 12 bis 19 Uhr Musik genießen, während man ein Getränk oder Menü genoss.

Profi am Steuer

Die erste Runde drehte "Captain Overdrive" mit Posaunist Andreas Jamin, Gitarrist Jörg Helfrich, Bassist Christian Keul und Schlagzeuger Holger Schwarzer. Das Quartett hatte auf dem Deck der "Lahnlust" reichlich Platz, ein Aluminiumdach und transparente Plastikvorhänge an den Seiten schützten die Passagiere. Am Steuer war Klaus Emrich, Vorsitzender des Marinevereins und als ehemaliger Berufsseefahrer sichtbar die Ruhe selbst. Um den Generator für die Anlage der Band, das einzige hörbare Betriebsgeräusch, und um das Wohl der wenigen Passagiere kümmerte sich Schriftführer Hartmut Sorg. Für den Sound, den das Boot ausstrahlte, sorgte Flashlight. So legte die Besatzung nach einer Viertelstunde mit dem Konzertauftakt vor dem Marineverein ab und glitt die Lahn in Richtung nächste Station hinab.

Das Wetter war gnädig, es tröpfelte nur gelegentlich etwas, wenngleich bei Weitem nicht so viel Betrieb war wie an einem schönen Sommertag. Immerhin: Vier Enten drifteten in perfekter Formation am Boot vorbei, andere Tiere beeilten sich, dem Gefährt aus dem Weg zu kommen. Das geruhsame Tempo der "Lahnlust" ließ ihnen allerdings genügend Zeit dazu. Auf dem Fluss war allerdings einiges los, zahlreiche Kajakfahrer waren unterwegs und überholten fröhlich lächelnd die "Lahnlust". Auch eine Art selbst gebautes Spaßboot und andere Wasserfahrzeuge kreuzten die Bahn des Musikschiffs.

Die Band legte sogleich los und erwies sich als bestens aufgelegt. Knackig und mit vollem Druck lieferte sie ihr Repertoire ab, an Bord klang das wie in der Kneipe, man war ja ganz nah dran. Wie üblich war Andreas Jamin in heftiger Bewegung, während das für seine Kollegen nur inhaltlich galt. Schlagzeuger Holger Schwarzer lieferte eine zuverlässige rhythmische Grundlage, die er einfallsreich variierte. Christian Keul agierte gleichfalls weitab von jeder Eintönigkeit. Jörg Helfrich lieferte an der Gitarre den jeweils angebrachten Duktus: Rock, Funk oder filigrane Jazzanklänge, um den typischen, melodischen Stil der Band zu realisieren. Die gute Laune der Musiker überwand mühelos die Distanz zum Ufer: Ob das beim Marineverein war, beim "Au Lac", bei "Lahngenuss" oder schließlich am Bootshaus - stets fanden sich gut gelaunte Zuhörer, die das kastige Boot mit der Band darauf erwarteten und es offenbar prima fanden, dass da Musik zu ihnen gefahren kam. Das dürfte auch an Jamins freundlicher Moderation ("Hallo, liebe Ufermenschen!") gelegen haben, mit denen er einen durchaus persönlichen Kontakt schuf.

Steuermann Emrich ließ derweil das Boot mit ganz langsam laufender Maschine stabil vor dem jeweiligen Spielort "stehen". Dann ging es weiter, und am Ende dieser speziellen Rundfahrt brachte er das Fahrzeug mit einer großen, sanften Wende wieder auf Kurs stromaufwärts. Wo sich Publikum auch auf dem Wasser einfand: eine riesengroße, von Menschen angetriebene Quietscheente. Anschließend zogen die Kajakfahrer aus der anderen Richtung vorbei. Während sich auf der anderen Uferseite teilweise romantisch verträumte und dann wieder traumhaft schöne Anwesen entdecken ließen - eine weitgehend unbekannte schöne Seite der Stadt.

Insgesamt ließ sich die Spielbegeisterung der Musiker fast verlustfrei auf das Publikum übertragen, serviert wurde schließlich ein hochwertiges und kontrastreiches fünfgängiges Musikmenü. Es war eine sehr gute und nicht zuletzt sehr unterhaltsame Idee, der heimischen Musikszene unter die Arme zu greifen.