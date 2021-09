Liederabend auf dem Parkdeck

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zu einer ganz besonderen Veranstaltung der NeuGIerig-Reihe lädt die Gießen Marketing GmbH für heute, 10. September, auf das Parkdeck der Galerie Neustädter Tor ein. Das Publikum erwartet der szenische Liederabend "Vorzimmergeschichten". Die Besucher nehmen teil an den kleinen und großen Dramen vierer Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In alle vier Rollen schlüpft Irina Ries, begleitet von Christian Keul am Klavier. "Vorzimmergeschichten" entstand dank der Förderung der Hessischen Kulturstiftung und mit Unterstützung des Kulturamtes Gießen. Die Tickets für 15 Euro sind über pretix unter https://pretix.eu/giessenmarketing/vzg erhältlich. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.