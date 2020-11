Liegestütze an der Lahn: Greenletics Gießen bringt Übungspläne an

Gründerin Tatjana Körner macht vor, wie es geht. Foto. Huber

GIESSEN - Wer in diesen Tagen draußen sportlich unterwegs ist, dem dürften hier und da bereits laminierte Beschilderungen aufgefallen sein. Zumindest rund um den Schwanenteich, am Kloster Schiffenberg, an der Lahn, am Hangelstein und auch in Lollar wurden sie kürzlich aufgestellt. Die grün-weißen Stationskarten ermuntern zu kleinen Workouts an der frischen Luft - und sind Teil eines kostenfreien Sportparcours von "Greenletics Outdoor Fitness".

"Wir sind ein Outdoor-Fitnessstudio. Wir geben in der Natur funktionelle Fitnesskurse - mit viel Eigenkörpergewicht, aber auch mit Equipment, also mit eigenen Gegenständen oder Dingen, die man in der Natur findet", erklärt Lilith Huber, die aktuell ein Praktikum bei Greenletics - das neben Gießen über Standorte in Wiesbaden und Darmstadt verfügt - absolviert und für die Pressearbeit zuständig ist. Die Idee für den Parcours resultierte, so Huber, aus der anhaltenden Corona-Pandemie: "Wir dürfen momentan natürlich auch keine Kurse geben. Daher haben wir uns etwas überlegt, dass dennoch alle fit bleiben können. Wir wollten nicht, dass hier ein Leerlauf entsteht und außerdem war es uns wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, dass unsere Trainer noch etwas verdienen können." Zwar ist der Sportparcours für die Nutzer kostenfrei, Greenletics vergütet aber seine Coaches für die Konzept- beziehungsweise Routenerstellung sowie Erstellung und Verteilung der Stationskarten. Die Anregungen, die auf den Karten dargestellt sind, sind vielfältig, beinhalten verschiedene Workouts und kombinieren unterschiedliche Übungen - zum Beispiel die klassischen Liegestützen, aber auch Interaktionen mit Objekten in der unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel Auf- und Abspringen auf einer Parkbank. Je nach eigenem Fitnessstand, lässt sich zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen.

"Wichtig war uns, dass das alles draußen in der Natur stattfindet und unsere Philosophie erhalten bleibt, wir also nicht auf Online-Kurse umsteigen. Unsere Mitglieder sind total froh, dass wir das umgesetzt haben und dass sie nun diese Übungen machen können", so Lilith Huber, die darauf verweist, dass auch bei diesen Workouts ein Aufwärmen unerlässlich ist.

Fotos Gründerin Tatjana Körner macht vor, wie es geht. Foto. Huber Liegestütze an der Lahn: Trainer von Greenletics haben an verschiedenen Stationen Übungspläne angebracht. Foto: Huber 2

Greenletics in Gießen wurde 2017 gegründet und hat mittlerweile 300 Mitglieder.