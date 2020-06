Linien 3 und 13 werden umgeleitet

Jetzt teilen:

Giessen (red). In der Liebigstraße wird am Montag, 29. Juni, mit einer Gasrohrsanierung begonnen. Die damit einher gehende Sperrung für den Verkehr wirkt sich auch auf den Verlauf der Buslinien 3 und 13 aus. Mit Betriebsbeginn werden die beiden Linien für voraussichtlich sechs Wochen umgeleitet, teilen die Stadtwerke Gießen (SWG) mit. In Richtung Dialysezentrum/Schlangenzahl fahren die Busse ab der Haltestelle "Ulner Dreieck" zur Ersatzhaltestelle "Welckerstraße", die sich im Aulweg auf Höhe der Liebigstraße befindet. Im Leihgesterner Weg bedienen die Linien die Haltestelle "Leihgesterner Weg". In Fahrtrichtung Friedhof folgen die Busse dieser Umleitung entgegengesetzt. Wichtig zu wissen sei, dass die regulären Haltestellen "Welckerstraße" und "Ebelstraße" von den Bussen in dieser Zeit nicht angefahren werden können.

Aktuelle Informationen veröffentlichen die SWG im Internet unter www.swg-verkehr.de in der Rubrik Verkehr. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der RMV-Mobilitätszentrale im SWG-Kundenzentrum (Marktplatz) helfen montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr ebenfalls weiter. Die SWG sind telefonisch unter 0641/708-1400 oder per E-Mail an mobizentrale@stadtwerke-giessen.de erreichbar.