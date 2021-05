Linke einstimmig für Al-Dailami

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (ib). Mit einer echt sozialistischen Mehrheit von 100 Prozent haben die Mitglieder der Kreisverbände Gießen und Vogelsberg der Linken Ali Al-Dailami zum Bundestagsdirektkandidaten gewählt. Bislang standen Behzad Borhani (Grüne), Felix Döring (SPD), Dennis Pucher (FDP), Uwe Schulz (AfD), Darwin Walter (Die Partei) und Dr. Stephan Krüdener ("Die Basis") als Herausforderer von Helge Braun (CDU) fest.

Auch wenn der vor 39 Jahren in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa Geborene, der als Flüchtling nach Deutschland kam, Braun wohl kaum das Direktmandat abjagen wird, hat Al-Dailami gute Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz. Zuletzt waren ihm Außenseiterchancen beim Rennen um den Bundesvorsitz der Linken attestiert worden. Dann hatte sich aber doch die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler, gegen ihn durchgesetzt. Al-Dailami, der parteiintern zum Lager von Sahra Wagenknecht gezählt wird und auch einer der sechs stellvertretenden Bundesvorsitzenden seiner Partei ist, gilt in der Linken als gut vernetzt.

Sollte er tatsächlich in den Bundestag gewählt werden, will er den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Stadtparlament behalten. Es sei kein Nachteil, sondern eine Stärke, wenn man Kommunal- und Bundespolitik zusammenbringe, erklärt Al-Dailami auf Nachfrage. Vieles von dem, was in Berlin entschieden werde, habe schließlich direkte Auswirkungen bis in die Kommunen hinein.