Linke in Gießen für sozial-ökologischen Umbau

GIESSEN - Auf einer Delegiertenversammlung wurde der Vorsitzende des Kreisverbandes Gießen der Partei Die Linke, Ali Al-Dailami, einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt.

"Ich bedanke mich für das große Vertrauen und freue mich darüber, dass es uns erneut gelungen ist, die linken Kräfte in Gießen in einer Bündnisliste zu vereinen. Mit dem erneuten Antreten als Gießener Linke wollen wir an der erfolgreichen Bündnisarbeit der letzten Jahre anknüpfen. Wir werden den sozial-ökologischen Umbau unserer Stadt in den Mittelpunkt unseres Wahlkampfes stellen. Dazu gehört eine Wohnungspolitik, die endlich anerkennt, dass die Explosion der Mieten und somit die Verdrängung von Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld, nicht mehr hingenommen werden darf. Das Ziel einer klimaneutralen Stadt kann nur gelingen, wenn die zentralen Bereiche in Gießen zusammen gedacht werden und die soziale Struktur Gießens dabei berücksichtigt wird. Es braucht Konzepte für nachhaltiges Bauen und preiswertes Wohnen. Auch eine engagierte und gut durchdachte Verkehrswende, die niemanden zurücklässt, ist für uns von zentraler Bedeutung. Insgesamt bleibt Gießen weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das muss sich dringend ändern und dafür werden wir Druck von links machen", erklärte Al-Dailami in einer Pressemitteilung.

Darin ergänzt die auf Listenplatz zwei gesetzte Melanie Tepe: "Gießen verdient mehr als die Politik der aktuellen Regierungskoalition. Wir brauchen ein solidarisches Miteinander anstatt eine fatale 'law-and-order'-Politik. Hier sei nur an die "Gruppenkontrollen" von Menschen mit dunkler Hautfarbe in Gießen zu erinnern. Gießen ist eine auch durch die Universitäten international und somit multikulturell geprägte Stadt mit einer Tradition der Flüchtlingsaufnahme und

-hilfe. Bis ins Jahr 1990 fanden über 900 000 Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR hier eine Aufnahme. Auch im Rahmen der Fluchtbewegungen im Jahre 2015 fanden Menschen in Gießen Zuflucht. Raum für Ausgrenzung und Vorurteile oder gar Rassismus, ob am Wohnungsmarkt oder im Alltag, sind daher inakzeptabel." Die Germanistin führt weiter aus: "Wir werden im kommenden Jahr auch verstärkt mit den sozialen Folgen der Corona-Pandemie konfrontiert sein. Hier muss die Stadtpolitik ihre Möglichkeiten ausreizen, um soziale Verwerfungen einzudämmen. Dazu gehört, das Stromsperren zu unterlassen sind. Mietrückstände aufgrund der Folgen der Pandemie dürfen nicht in einer Mietvertragskündigung münden. Kleine Initiativen und Vereine sowie Soloselbstständige in der Kunst- und Kulturwirtschaft müssen finanziell deutlich besser unterstützt werden."

Die Stadtverordnete Cornelia Mim, die durch ihre Arbeit in der Nordstadt im Bereich des Sozialen und des Wohnens hohe Anerkennung genießt, folgt auf Listenplatz drei. Listenplatz vier wird von Stefan Häbich eingenommen. Er profilierte sich in den letzten Jahren im Bereich der Verkehrspolitik. Er unterstützt das Bestreben einer RegioTram für Mittelhessen, eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV sowie den deutlichen Ausbau von Radwegen in der Stadt und im Umland.

Martina Lennartz, Vertreterin der Gießener DKP, wurde auf Listenplatz fünf gewählt. Sie sitzt als Stadtverordnete bereits für die Gießener Linke im Stadtparlament und hat sich in außerparlamentarischen Initiativen durch eine engagierte Bündnisarbeit hervorgetan. Als Lehrerin ergänzt sie die Wahlliste durch ihre Expertise im Bereich der Schul- und Bildungspolitik. Auf Listenplatz sechs folgt Francesco Arman, der die Gießener Linke in der bisherigen Amtsperiode im Magistrat vertritt. Schwerpunkt des Erziehers und Betriebsratsmitglieds bei der Awo ist die frühkindliche Bildung. Mit Mim, Lennartz und Arman setzt die Gießener Linke damit auch auf Kontinuität.

Auf den Plätzen sieben und acht wurden Lara Herrlich und Lena Schmidt gewählt. Beide sind Vertreterinnen des Studierendenverbandes SDS und engagieren sich auch in der Partei sowie in Initiativen wie der Seebrücke oder dem Gießener Friedensnetzwerk.

Auf Listenplatz neun wurde Helmut Appel als Vertreter des Linken Bündnisses gewählt. Appel ist verankert im Vereinsleben der Stadt Gießen. So ist er auch stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins Blau-Weiß Gießen und des Kleingärtnervereins "Lahnknie". Zudem bringt er jahrzehntelange Erfahrungen als ehrenamtlicher Funktionär bei ver.di mit. Aktuell engagiert er sich in der Allianz für den freien Sonntag. Auf Listenplatz zehn folgt mit Robin Stammberger ein Kranken- und Gesundheitspfleger des Universitätsklinikums Gießen. Stammberger ist am UKGM und im Gesamtbetriebsrat des Gesundheitskonzerns Asklepios Betriebsratsmitglied. Er kämpft dort für die Rückführung des Uniklinikums in öffentliche Hand. Nicht mehr kandidiert haben Matthias Riedl, Michael Janitzki und Michael Beltz.

Die Gießener Linke dankt den Stadtverordneten für ihr Engagement. Alle drei haben der künftigen Stadtverordnetenfraktion ihre volle Unterstützung zugesagt und werden dieser mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auf den Plätzen elf bis 26 stehen auf der Stadtliste der Gießener Linken zur Kommunalwahl 2021 Desiree Becker, Alexander Busam, Martin Wagner, Werner Ortmüller, Elena Hauter, Patricia Ruhland, Adrian Max, Jakob, Pedro Hafermann, Luca Savastano, Marvin Bauer, Kristin Hügelschäfer, Noria Brecher, Bastian Fabio Rupp, Carina Müller, Klaus Heinrich Zecher und Benedikt Hehn.

