Linke will Hintergründe erfahren

Giessen (red). War das Scheitern des Vertrages zwischen der Stadt Gießen und "Otto" schon während der "Corona"-Sitzung der Stadtversammlung am 2. April bekannt? Diese Frage stellt sich die Gießener Linke. Die Fraktion hatte einen Antrag zur Einsicht in den städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Gießen und der Otto Versandhandel GmbH & Co KG gestellt. Die Stadt Gießen hatte diesen nicht, wie aus Transparenzgründen in der Stadt üblich, den Stadtverordneten vorgelegt. Der Antrag der Stadtfraktion wurde abgelehnt.

Begründet wurde die Ablehnung durch die Regierungsfraktionen indes nicht, wie es in einer Pressemitteilung der Gießener Linke heißt. Am Folgetag wurde stattdessen das Scheitern des Vertrages von Bürgermeister und Baudezernent Peter Neidel veröffentlicht. Die Fraktion der Gießener Linken stelle sich nun natürlich die Frage, ob das Scheitern des Vertrages schon während der Sitzung bekannt war und sich deshalb Herr Neidel oder die Regierungsfraktionen zur Ablehnung nicht öffentlich verhalten wollten. Der Otto Konzern hatte als Grund für den Rücktritt von städtebaulichen Vertrag die Corona-Krise als "Zünglein an der Waage" genannt. Das hieße für die Fraktion im Umkehrschluss, dass es noch weitere Gründe gegeben haben müsse. Möglich sei es, dass es dem Konzern schwergefallen sei, die notwendigen Auflagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz zu erfüllen. Oder es seien gravierende Fehler in der Verhandlungsführung erfolgt. Dies sei aber reine Spekulation, wie in der Pressemitteilung betont wird, und man wolle die Faktenlage auch anhand des städtebaulichen Vertrags prüfen.

Die Fraktion der Gießener Linke habe sich auf dem Gelände eine Ansiedlung von Gewerbe gewünscht, das voll sozialversicherungspflichtige und an Tarifverträge gebundene Arbeitsplätze schafft und hofft, dass ihre Forderungen bei der Suche nach neuen Ansiedlungen nun zukünftig deutlich stärker ins Gewicht fallen.