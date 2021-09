Literarisches Zentrum Gießen stellt sein Herbstprogramm vor

Verena Kessler Foto: Michael Bader

GIESSEN - Eine Ich-Erzählerin, die ihren toten Partner betrauert. Eine junge Frau, die in einer mecklenburgischen Kleinstadt mit der deutschen Weltkriegsvergangenheit konfrontiert wird. Ein Kunstkrimi um ein gestohlenes Caravaggio-Gemälde. Eine Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus. Sowie schließlich eine weihnachtliche Lesung mit Harfenmusik und Glühwein. Das alles gibt es im Herbstprogramm des Literarischen Zentrums Gießen (LZG), das nun bei einem Pressegespräch vorgestellt wurde. Auch eine Neuerung gibt es zu vermelden: Alle Veranstaltungen werden nach dem 2G-Modell durchgeführt, nur noch vollständig geimpfte oder genesene Personen finden also Zutritt. Auf diese Weise könnten auch wieder mehr Zuschauer in die Veranstaltungsorte gelassen werden, berichtet LZG-Geschäftsführerin Janine Clemens.

Los geht es am Mittwoch, 6. Oktober, um 19 Uhr mit einer Lesung in Einfacher Sprache. Der Hamburger Kristof Magnusson ist in der Aula des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums zu Gast, um zwei Krimigeschichten vorzustellen. Die Einfache Sprache richtet sich nach Regeln, die das Literaturhaus Frankfurt 2016 für ein umfassendes Projekt aufgestellt hat. Dazu gehören etwa einfache Wörter, kurze Sätze und der Verzicht auf Fremdwörter. Die Moderation hat die Germanistin Mathilde Hennig von der Justus-Liebig-Universität.

Im Rahmen des Krimifestivals Gießen ist Bernhard Jaumann am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Hermann-Levi-Saal zu Gast, um seinen Kunstkrimi "Caravaggios Schatten" vorzustellen. Darin wird das berühmte Gemälde "Der ungläubige Thomas" auf dem Transport zu einer Restaurierung gestohlen. Nun macht sich der Kunstdetektiv Rupert von Schleewitz auf die Suche nach dem Kunstwerk - und ein Katz- und Maus-Spiel beginnt. Autor Jaumann ist Träger des Deutschen Krimipreises, er stellt in Gießen die zweite Folge seiner Reihe um den Kunstdetektiv vor. Die Moderation des Abends hat Heidrun Helwig, Redakteurin des Gießener Anzeigers.

Da die Veranstaltungen nach dem 2G-Modell durchgeführt werden, wird der Zutritt nur für vollständig geimpfte und genesene Personen möglich sein.

Das Abschlussevent der Reihe "Ich.Morgen" steht am Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek und auf dem Rathausvorplatz auf dem Programm. Dann wird laut Janine Clemens ein Resümee des seit Frühjahr laufenden Projekts gezogen, bei dem sich die Bürger zu den Themen Mensch, Arbeit und Umwelt äußern konnten. Musik kommt von Singer/Songwriter Christian Lugerth und dem Rapper Zampano.

Ihren neuen Roman "Laufen" stellt die Kölnerin Isabel Bogdan am Mittwoch, 3. November, um 19.30 Uhr im Kaufhaus der Jugendwerkstatt vor. Nach ihrem leichthändigen Erfolgsbuch "Der Pfau" schlägt sie darin nun einen neuen Ton an, wie LZG-Vorstandsmitglied Christina Hohenemser erklärt. Komplett als innerer Monolog geschrieben, erzählt eine 43-jährige Frau vom Verlust ihres Partners, der wie aus heiterem Himmel beschließt, sich das Leben zu nehmen. Um den Schicksalsschlag zu verarbeiten, beschließt sie, zu laufen und dabei ihre Gedanken zu sortieren. "Das ist auch sprachlich sehr gelungen und hat uns alle sehr überzeugt", lobt Christina Hohenemser.

Ihren Debütroman "Die Gespenster von Demmin" stellt Verena Keßler am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr im Prototyp vor. Darin verwebt sie zwei Geschichten aus unterschiedlichen Generationen. Da ist zum einen die 15-jährige Larry, die ihre Heimatstadt Demmin in Mecklenburg verlassen will und davon träumt, als Kriegsreporterin zu arbeiten. Und da ist zum anderen ihre Nachbarin, die vor dem Umzug in ein Seniorenheim steht und beim Aussortieren ihres Hausstands an ihre Jugend bei Kriegsende und die damit verbundenen traumatischen Erlebnisse zurückdenkt. So versucht der Roman, eine Brücke zwischen den Generationen zu finden und die Sprachlosigkeit aufzubrechen.

Um Antisemitismus heute geht es bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr im Margarete-Bieber-Saal auf dem Universitätsgelände. Zu Gast ist die Engländerin Jo Glanville, die im Mai einen Essayband herausgebracht hat, bei dem bekannte Schriftsteller diesem Phänomen und seinen Ausprägungen im 21. Jahrhundert nachgehen. Eine der Autorinnen in dem Band ist die aus Aserbaidschan stammende Olga Grjasnowa, Absolventin des Literaturinstituts Leipzig. Die junge, in Deutschland lebende Frau mit jüdischen Wurzeln wird das Thema mit eigenen Impulsen bereichern. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt, die Moderation hat der LZG-Vorsitzende Sascha Feuchert.

Zum Abschluss des Herbstprogramms wird es dann besinnlich. Der Kölner Carsten Henn gastiert mit einer weihnachtlichen Lesung am Donnerstag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Kirchberg in Lollar. Henn erzählt vom "Buchspazierer", einem alten Buchhändler, der die bestellten Titel nach Geschäftsschluss zu Fuß zu seinen Kunden bringt. Als er dann überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines ebenso klugen neunjährigen Mädchens, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Bei diesem Spiegel-Bestseller handelt es sich um "ein schönes Märchen", erläutert Christina Hohenemser, das passend mit Harfenklängen der Musikerin Cordula Poos, Gesang und einem weihnachtlichen Imbiss umrahmt wird.