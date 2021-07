Livestream mit Comiczeichner

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In die Welt der antiken Mythen entführt Comiczeichner Mathias Kunzler die Zuschauenden beim neuesten Livestream der Gießen Marketing GmbH (GiMa) des virtuellen Veranstaltungsformats „Neu-GIerig“: Kunzler ist freischaffender Comiczeichner, Illustrator, Archäologe und Kampfregisseur für Theater und Film mit einem Faible fürs Fantastische. Seit April 2020 veröffentlicht er die Comicserie „Legendary Tales“ auf Patreon. Neben fantastischen Geschichten finden sich in den Episoden auch zahlreiche archäologische Bezüge und Rekonstruktionszeichnungen. Der Livestream mit Mathias Kunzler wird am 8. Juli um 19 Uhr auf dem Youtube-Kanal von Gießen Marketing (youtube.com/giessenmarketing) zu sehen sein.