Livestreams aus dem Ausschuss: FDP zieht zurück

GIESSEN (olz). Zwar hat die FDP ihren Antrag, Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses nach der Sommerpause im Internet per Livestream zu übertragen, am Donnerstag zurückgezogen. Allerdings nutzte Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Dieter Greilich die Gelegenheit, die liberale Position zu diesem Thema in der Stadtverordnetenversammlung zu untermauern.

Dass sich die Freien Demokraten nach ähnlichen Anträgen in den Jahren 2017 und 2018 erneut dem Thema zuwandten, brachte Greilich mit der Corona-Krise in Verbindung. Die Übertragungen sollten es Bürgern während der Pandemie ermöglichen, Entscheidungen der Stadtpolitik ohne Angst vor einer Infektion verfolgen zu können, und sie transparenter machen. Immer dann, wenn es im Sinne von Willy Brandt darum gehe, "mehr Demokratie zu wagen", bekomme die Gießener Regierungskoalition "kalte Füße". Aus formalrechtlichen Gründen zog die FDP-Fraktion ihren Antrag aber am Ende zurück.