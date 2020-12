LLG „erradelt“ 31 698 Kilometer

Das LLG-Gewinnerteam freut sich über die Auszeichnung. (Foto: Stadt Gießen)

GIESSEN - (red). Das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium ist beim „Stadtradeln“ erstmals doppelt erfolgreich – als Team und beim Sonderpreis. Die „Stadtradeln“-Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz überreichte den Zuschuss sowie die Urkunden.

Auch wenn es beim „Stadtradeln“ vor allem darum geht, mit Spaß das Radfahren als Alltagsverkehrsmittel auszutesten und ein Zeichen zu setzen für attraktive Radverkehrsanlagen sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen und damit für mehr Lebensqualität in der Stadt, werden auch die Leistungen im Wettbewerb gewürdigt.

Trotz Homeschooling während des Corona-Lockdowns hat das Team Landgraf-Ludwigs-Gymnasium 215 Radelnde mobilisieren können und gemeinsam 31 698 Kilometer gesammelt. Gegenüber der Fahrt mit dem Kfz wurden 4660 kg CO2 vermieden. In den Kategorien „Radelaktivstes Team“ und „Größtes Team“ erreichten sie damit Platz zwei. „Schon in jungen Jahren wird die Grundlage für eine nachhaltige Mobilität gelegt. Den Schulweg mit dem Rad zurückzulegen fördert zudem die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie die Selbstständigkeit. Gute Gründe, um in Gießen für die drei fahrradaktivsten Schulklassen einen Sonderpreis für die Klassenkasse in Höhe von insgesamt 375 Euro auszuloben“, so Grabe-Bolz. Am meisten geradelt war das Unterteam Rausch (diverse AGs) des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums mit 4244 km und hat damit 150 Euro gewonnen. Damit haben die Aktiven gegenüber der gleichen Strecke mit dem Auto circa 624 kg CO2 vermieden. Auch der mit 125 EUR dotierte zweite Platz ging an das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium: Das Unterteam Schüler (Klasse 6d) radelte 3196 km, was mit dem Auto zurückgelegt circa 470 kg CO2 erzeugt hätte. Den dritten Platz und damit 100 EUR gewann die (damals) zwölfte Klasse „Fracer“ der Gesamtschule Gießen-Ost mit 2250 km und circa 331 kg CO2 weniger.

Beteiligt haben sich folgende Schulen: Gesamtschule Gießen-Ost, Herderschule, Landgraf-Ludwig-Gymnasium, Ricarda-Huch-Schule, Sandfeldschule, Theodor-Litt-Schule und Willy-Brandt-Schule. Allerdings wurden nur bei zwei Schulen Klassen registriert, insgesamt 25.