LLG-Schüler haken bei Bundestagskandidaten kritisch nach

GIESSEN - GießenIn wenigen Tagen wird über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages entschieden. Grund genug, den Direktkandidaten der Parteien für den hiesigen Wahlkreis auf den Zahn zu fühlen. Sechs der Kandidaten - Ali Al-Dailami (Die Linke), Behzad Borhani (Grünen), Felix Döring (SPD), Dr. Helge Braun (CDU), Dennis Pucher (FDP) und Uwe Schulz (AfD) - folgten der Einladung des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums zur Podiumsdiskussion. Sie stellten sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse Politik und Wirtschaft, die sehr gut vorbereitet in die Veranstaltung gingen und entsprechend hartnäckig nachhakten. Josephine Klein moderierte die Runde charmant und zielstrebig und ließ sich bei der Gesprächsführung das Zepter nicht aus der Hand nehmen.

Für die Runde wurden klare Regeln aufgestellt: Jeder hatte eine Redezeit von anderthalb Minuten. Dies wurde streng kontrolliert und ein Klingelzeichen beendete die jeweilige Ansprache. Die Themengebiete Klima-, Wirtschafts- und Arbeitspolitik hatten die Jugendlichen vorbereitet und die Kandidaten mussten sich Zitaten aus den eigenen Parteiprogrammen stellen.

Turbulent wurde es bei dem Bereich Familienpolitik. Klein fragte nach der Diskrepanz zwischen dem Idealbild der AfD, die ein traditionelles Familienbild als Idealform bezeichnet und der Äußerung von Schulz, dass es in seiner Partei auch sämtliche Lebenspartnerschaften gebe. Er verteidigte die Einstellung sowie die jüngsten Gesetze in Ungarn, was lautstarke Proteste sowohl im Publikum als auch auf dem Podium auslöste.

Pucher fasste die Gedanken der anderen zusammen: "Jeder sollte die Freiheit haben, den oder die zu lieben, die man will", und ein Schüler meinte Richtung AfD: "Danke, Ihre Partei will ich gar nicht näher kennenlernen." Auch bei Themen wie Grundeinkommen, liberales Bürgergeld oder Bürgerversicherung als Alternativen zu Hartz IV gingen die Meinungen entsprechend der Parteibücher stark auseinander. Bei der Frage nach möglichen Koalitionspartnern hielten sich die Kandidaten eher bedeckt. Ein eindeutiges Votum dazu wollte keiner abgeben, das würde in den Koalitionsverhandlungen ausgearbeitet.

Irgendetwas einfach so behaupten - das ging vor der LLG-Schülerschaft nicht: Die Wortbeiträge der Politiker wurden einem Faktencheck unterzogen und dabei die eine oder andere leichte Unzulänglichkeit aufgedeckt. Im Bereich der Klimapolitik hatte sich der Politiker der Linken, Ali Al-Dailami, mit der Aussage zu Wort gemeldet, dass es in Finnland durch die CO 2 -Steuer zunächst zu einem CO 2 -Anstieg gekommen sei. Er untermauerte damit seine These, dass die CO 2 -Steuer nichts bringe und nur den Geringverdiener belaste. Die Überprüfung ergab, dass der CO 2 -Ausstoß sich in Finnland gesenkt habe; Al-Dailami relativierte sodann seine Aussage. Auch in puncto Flächenverbrauch durch Windkrafträder kamen die Schüler nicht zu dem gleichen Ergebnis, wie dies vorab von Uwe Schulz (AfD) behauptet wurde. In seiner Ausführung zum Thema Energiewende hieß es, dass man für eine komplette Versorgung durch Windkraft ein Viertel der Fläche von Deutschland zubetonieren müsste. Dafür erntete er seitens der Grünen, der SPD und der Linken heftigen Widerspruch, schließlich wolle man einen nachhaltigen Energiemix - ohne Kernkraft und Kohle. Auch die Schüler konnten dies so durch ihre Internetrecherche nicht bestätigen

Zum Schluss gab es noch eine Blitzrunde, in der die Kandidaten sich nur mit Daumen rauf (= Zustimmung) oder Daumen runter (= Ablehnung) äußern durften. Wer sich nicht positionieren wollte, der hielt das Blatt mit der Daumenabbildung mittig. Die Fragen waren teilweise ungewöhnlich und entsprechend spontan mussten die Antworten gegeben werden zu Statements wie "Soll das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer wie kürzlich in Israel aufgehoben werden?" oder "Waren die Grundrechtseinschränkungen der letzten 18 Monate verhältnismäßig?". Selten waren die Antworten darauf einstimmig, denn auch die gründeten auf den parteipolitischen Programmen. Dank der guten Vorbereitung durch die Leistungskurslehrer Lisa Füger und Alexander Hirn gestaltete sich die über zweieinhalbstündige Veranstaltung zu einem realen Wissensaustausch, den keine Fernsehdiskussion ersetzen konnte.