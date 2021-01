Lockdown in Gießen: Unterwegs zwischen Elefantenklo und Neuen Bäue

Unterwegs in der Innenstadt: Für manchen Einkaufslwilligen bleibt nur die Hoffnung auf die Zeit nach dem Lockdown. Fotos: Jung

GIESSEN - Die Wettervorhersage verspricht wenig Auflockerungen. Aber immerhin soll es mal nicht regnen. Also bietet sich ein Bummel durch die Innenstadt an. Ins Auge fallen bereits auf dem Elefantenklo die bunten Blumen in den Kästen am Geländer und hellen die Stimmung etwas auf. Unten auf der Einkaufsstraße sind nur ganz wenige Menschen unterwegs. Insgesamt 1207 Frauen und Männer dürften gleichzeitig in der Galeria Karstadt Kaufhof einkaufen, verrät das Schild an der verschlossenen Eingangstür. Doch das war vor dem Lockdown. "Shoppen wie ich will", verspricht das Plakat mit einer freundlichen Dame vor ihrem Laptop. Natürlich nur online, und so soll es auch verstanden werden. Wer auf diese Weise bestellt, kann die gewünschten Waren später im Eingang des Kaufhauses in der Kinogasse bei der Mitarbeiterin in einem provisorischen Büro hinter der Eingangstür abholen. Ein paar Meter weiter im Untergeschoss des Gebäudes ist sogar möglich, analog einzukaufen: Der Asia Markt darf öffnen. Ein Pärchen verspeist im Seltersweg Leckereien im Stehen, und die Besatzung des Streifenwagens rollt langsam über das nasse Pflaster an ihm vorbei.

In der Parfümerie brennt Licht, drei Beschäftigte warten auf Abholer, die sich die Hände am Eingang desinfizieren müssen und dann ihre Düfte, Cremes und Lippenstifte in Empfang nehmen. Essen kaufen will einige Meter weiter niemand, vor der Verkaufstheke ist es leer und der Mitarbeiter räumt das große Werbeschild zurück in den Laden. Kleingeld fällt kaum in diesen Tagen in das Behältnis der jungen Leute, die - auf dem Boden sitzend - freundlich darum bitten. Denn es ja sind fast keine Passanten unterwegs.

"Kein Kaffeetisch"

Geöffnet ist der Zeitschriften- und Tabakwarenladen, in dem auch der Anzeiger eine Servicestelle unterhält. Nur drei Kunden dürfen gleichzeitig rein, die Wartezeit können sie sich mit dem Lesen der Corona-Regeln auf hessisch vertreiben. "Dies ist kein Kaffeetisch", verdeutlicht ein weiteres handgeschriebenes Plakat. Weil der provisorische Tisch für Gewinnsuchende reserviert ist, die dort ihre Lottoscheine ankreuzen und auf das große Glück hoffen. An der Hausfassade gegenüber hängen noch die Fetzen eines Werbeplakates. "Silvester wird bunt", steht darauf, doch das war in diesem Jahr nicht der Fall. Knallfrösche und Co. durften dort nicht verkauft werden. Nur die Beleuchtung der Apotheke in der Plockstraße erhellt die Straße etwas, ein Kunde wird gerade bedient. Offen, im Gegensatz zu normalen Zeiten, steht die runde Glastür zur Volksbank.

Danke für nichts: Für ein Menü im Freien ist das Wetter ohnehin nicht geeignet.

Rund um die Bäume vor dem Fastfood-Restaurant sind die Tische zusammengeklappt wie ein Schutzwall drapiert, "Thank you", heißt es auf dem Abräumregal mit der offenen Tür. Wofür? Hier ist doch niemand, der isst und demzufolge fällt auch kein Müll zum Abräumen an. Überraschend viel Verkehr läuft in der Neuen Bäue, Busse zwängen sich durch die parkenden Autos. Hier sieht es aus wie an normalen Tagen. Ordnungspolizei ist reichlich zu finden im Stadtbild an diesem Nachmittag. Ob der jetzt ertappte Autofahrer in der nicht belebten Sonnenstraße mit den geschlossenen Geschäften dachte, er kommt beim Parken ungeschoren davon? Das blaue Knöllchen belehrt ihn eines Besseren

Wenige Meter weiter in der Neuen Bäue fällt eine Warteschlange mit überwiegend jungen Leuten auf, die geduldig anstehen. Ältere Herrschaften auf der anderen Straßenseite amüsieren sich darüber, rätseln, was es hier wohl so Leckeres gibt, dass sich das Warten lohnt? Auch für den Fahrer eines Smart scheint das interessant zu sein. Er nimmt sein Handy hoch und knipst immer wieder drauf los. Die Werbung auf seinem Auto verrät, dass er zu einem Restaurant gehört.

Blaulicht und Sirene

Nur einige Kunden stehen vor der Bäckerei am Marktplatz, ein kurzer Plausch und schon können sich die Hände am Pappbecher mit Kaffee wärmen. Wenig los ist an den Buswartehallen, doch plötzlich wird es laut. Blaulicht und Sirene kommen näher, es hat doch tatsächlich ein Fahrer mit fremdem Kennzeichen gewagt, die für Autos gesperrte Straße zu befahren. Das Muskelspiel beginnt, der querstehende Einsatzwagen der Ordnungspolizei macht schon was her. Und bringt den beiden jungen Männer, die wohl nicht gleich anhielten, Ärger. "Is' was passiert?", fragt irritiert die Gießenerin, die mit ihrem Mann zum Bus eilt.

In der frühen Dämmerung nimmt die Weihnachtsbeleuchtung ihren Dienst auf. Brillen probieren und kaufen ist immerhin möglich. Hell erleuchtet fällt der neue Laden ins Auge, vor dem einige Kunden geduldig und mit Abstand auf die neue Sehhilfe warten. Ob das so schick ist, jetzt mit Maske eine Brille zu kaufen? Der Betrieb auf der Beamtenlaufbahn, wie der Seltersweg spöttisch genannt wird, ist nicht mehr geworden, die äußere Stimmung gestaltet sich aber durch die vielen strahlenden Lichterketten jetzt wesentlich freundlicher. Bis an das Ende der Fußgängerzone sind die vielen Lichter zu sehen, der Weihnachtsbaum - ganz oben auf dem Schuhhaus - bildet die Grenze.

Zurück auf dem Elefantenklo fällt der Blick noch einmal auf den Selterweg. Es wird dauern, bis das gewohnte Leben wieder in die Innenstadt einkehren darf.