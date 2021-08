Lokführer-Streik sorgt auch in Gießen für Ärger und Chaos

Am frühen Mittwochmorgen warten Bahnfahrer in Gießen auf ihre Züge. Der Nebel passt gut zur Stimmungslage. Foto: Wißner

GIESSEN - "Jetzt verstehen Sie Bahnhof - mit der DB Bahnhof Live App" wirbt die Deutsche Bahn (DB) mit Aushängen an den Gleisen des Gießener Bahnhofs. Doch am ersten Tag des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr, der bis Freitagmorgen um 2 Uhr andauern soll, standen die Fahrgäste am wettermäßig trüben Mittwochmorgen nicht nur sprichwörtlich im Nebel. Selbst eine Zugbegleiterin räumte um 7 Uhr im Gespräch mit dieser Zeitung ein, dass ihr die Fahrgäste leidtun. "Ich hatte im Zug schon genug Zirkus bis zur Ankunft in Gießen. Ob man das gerade jetzt, bei all den Baustellen, machen muss, sei einmal dahingestellt", zeigte sie wenig Verständnis für die streikenden Lokführer und dafür umso mehr für die Fahrgäste. Denn diese sind aktuell gleich mehrfach betroffen, gibt es doch bis zum 13. August "Umfangreiche Bauarbeiten zwischen Marburg und Treysa", einen "Baustellenfahrplan Mittelhessenexpress" und darüber hinaus noch Baumaßnahmen zwischen Friedberg und Frankfurt mit unterschiedlichen Fahrplänen. Statt an den Gleisen über Verspätungen per Laufband an den Zuganzeigen zu informieren, lief dort zu dieser Zeit in Endlosschleife der Hinweis auf die Abstands- und Maskenpflicht.

Durchsage vermisst

Sichtlich verärgert waren Reisende an Gleis 4. Ein junges Paar wollte um 7.08 Uhr nach Kirchhain fahren, erhielt jedoch weder an der Anzeigetafel noch im Internet die erhofften Informationen. Clemens Hase aus Biebertal hingegen wartete auf die angezeigte Regionalbahn RB 40/41 um 7.22 Uhr nach Bad Nauheim und war ebenso sauer wie weitere etwa 50 Wartende, als die Anzeige ohne Durchsage auf den Zug um 8.28 Uhr nach Hanau geändert wurde. Hase zeigte dafür wie auch den Streik kein Verständnis: "Am Ende kommt doch das Ergebnis raus, was jeder bereits jetzt weiß. Nach eineinhalb Jahren Pandemie einen Warnstreik, so was geht gar nicht. Bei der Bahn sind es immer Baumaßnahmen, Unwetter und Streiks - und es gibt keine Besserung", zeigte er sich sichtlich verärgert. "Wie die Bahn mit Kunden umgeht, ist einfach unfassbar." Dem pflichteten zwei junge Damen bei, die eigentlich mit dem Zug nach Butzbach fahren wollten und ihren Arbeitgeber nun telefonisch informierten, dass "nichts geht".

Einzig und allein die Züge der Hessischen Landesbahn (HLB) verkehrten fahrplangemäß. Doch zur Verteidigung der DB sei hier angemerkt, dass der RE 30/4173 um 7.53 Uhr von Gleis 3 nach Frankfurt absolut pünktlich kam und so gut wie leer war, als er Gießen anfuhr. Die HLB nach Hanau um 7.09 Uhr nutzte derweil Gerd Kauer, der eigentlich nach Frankfurt wollte. "Ich gehe zwar davon aus, dass es in Hanau ähnlich aussieht, aber vielleicht komme ich von dort schneller nach Frankfurt", meinte. Um 8.20 Uhr gab es dann endlich mal eine Durchsage an Gleis 4 und den Hinweis, dass der Zug nach Hanau auf Gleis 13 verkehrt.

ERSATZFAHRPLÄNE UND FAHRKARTEN Die Deutsche Bahn hat als Reaktion auf den Lokführerstreik kurzfristig Ersatzfahrpläne ausgearbeitet. Für das Mittelhessen-Netz wurde dadurch "ein Zwei-Stunden-Takt auf allen Linien" erreicht, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Die Regionalbahn RB 41 etwa fährt demnach "alle Halte zwischen Gießen und Friedberg" an. Bei der Linie RB 40 verkehren die Züge nur zwischen Gießen und Dillenburg, und das ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt. Für die S-Bahn Rhein-Main bietet man auf jeder Linie einen Zug pro Stunde an, genauso auf der Strecke zwischen Frankfurt und Limburg. Bei der RB 48, die zwischen Frankfurt/Main und Nidda unterwegs ist, entfallen dagegen alle Züge. Zudem weist die Bahn darauf hin, alternativ Züge anderer Verkehrsunternehmen nutzen zu können, wie bei der Hessischen Landesbahn (HLB) die Verbindungen RE 98 und RE 99, die auf durch Mittelhessen führenden Strecken zwischen Frankfurt/Main und Kassel verkehren. Sämtliche Ersatzfahrpläne sind unter www.bahn.de/aktuell und im "DB Navigator" einsehbar und werden ständig aktualisiert. Zudem wurde für Bahnkunden eine kostenlose Streikhotline unter der Telefonnummer 08000 / 99 66 33 eingerichtet. Informationen zur kostenfreien Erstattung von Fahrkarten und Kulanz bei deren zeitlicher Gültigkeit finden sich unter www.bahn.de/sonderkulanz. (fod)

Derweil ist im Bahnhofsgebäude an der DB-Information zu erfahren, dass die Anzeige der Züge im Bahnhof "ja nicht so ganz richtig ist, sich die Anfragen im Rahmen halten und viele in den letzten eineinhalb Jahren mit dem Homeoffice genügend Erfahrung gesammelt haben, und wer es einrichten kann, zu Hause bleibt". Bereits um kurz nach 7 Uhr gab es eine längere Schlange im Reisezentrum, und auch bedingt durch die Coronaregeln waren alle zur Verfügung stehenden Plätze im Wartebereich der Bahnhofshalle belegt. Die Regionalbahn um 6.40 Uhr nach Dillenburg etwa verließ den Bahnhof erst um 7.20 Uhr, mit dem Hinweis, dass es erst im Zug weitere Informationen über Anschlüsse geben solle.

Ein Sprecher der GDL-Ortsgruppe Gießen, die auch das Personal in den Bereichen Dillenburg, Limburg und Marburg vertritt, ließ am Vormittag auf Nachfrage wissen, dass "die Streikbeteiligung unserer Mitglieder erwartungsgemäß hoch ist". Die Gewerkschaft fordert für ihre Lokführer ein Entgeltplus von 1,4 Prozent rückwirkend zum 1. April, mindestens aber 50 Euro mehr, sowie eine Corona-Beihilfe von 600 Euro im Jahr 2021, erläuterte eine Sprecherin der GDL-Zentrale in Frankfurt/Main gegenüber dieser Zeitung. Zum 1. April 2022 sollte dann eine weitere lineare Erhöhung von 1,8 Prozent erfolgen. Zugleich berichtete sie von einer "steigenden Belastung aufgrund von Personalmangel und Verspätungen wegen maroder Infrastruktur". Ein Lokomotivführer verdiene je nach Berufserfahrung zwischen 2850 und 3336 Euro brutto monatlich, nannte die Sprecherin Details. Die Zulagen bewegten sich je nach Nacht- oder Wochenendschichten um die 300 Euro. Würden die Lohnforderungen eins zu eins umgesetzt, mache das für Lokführer pro Entgelterhöhung monatlich rund 50 Euro mehr aus, plus die einmalige Corona-Prämie von 600 Euro, rechnete die GDL-Vertreterin vor.

Angesichts dieser Verdienstmöglichkeiten zeigte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Pro Bahn Mittelhessen, Thomas Kraft, Verständnis für die geforderten Lohnerhöhungen. Der Zeitraum von der Verkündigung des Streiks durch die GDL bis zu dessen Beginn im Personenverkehr - 11 Uhr am Dienstag und 2 Uhr am Mittwochmorgen, - sei jedoch "viel zu kurzfristig" angesetzt. "48 Stunden wären angemessen gewesen", sagte Kraft, der auch Pro Bahn-Landesvorsitzender ist, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Bahnkunden so unvermittelt damit zu konfrontieren, "ist ein Ding der Unmöglichkeit". Schließlich bedürfe es eines "verlässlichen Fahrplans", hätte Kraft hierbei von der Gewerkschaft "mehr Fingerspitzengefühl" erwartet. Nicht zuletzt, da Bahnverbindungen ein elementarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge seien. Gleichzeitig attestierte der Pro Bahn-Vorsitzende der DB mit ihren schnell erarbeiteten Ersatzfahrplänen besser vorbereitet gewesen zu sein als etwa beim Lokführer-Streik 2015, "als es mehrere Tage gedauert hat, "bis klar war, welcher Zug fährt".