"Lolli-Tests" für Kinder sind in Gießen sehr gefragt

"Ich fand den Lolli-Test gut. Ich war mit der Mama und einer Frau vom Testcenter in einem Zimmer. Das sah ein bisschen aus wie beim Arzt. Die Frau hatte einen grünen Kittel und einen Mundschutz an. Sie hat mir ein Wattestäbchen ausgepackt und hingelegt. Und sie hat erklärt, dass ich das Stäbchen wie einen Lolli lutschen soll. Kein Problem, denn Lollis kennt ja jeder. Die hält man am Stiel fest und steckt sie in den Mund. Das hab' ich dann mit dem Wattestäbchen gemacht und das hat eigentlich nach gar nichts geschmeckt. Danach wurde das Stäbchen in ein Röhrchen mit Flüssigkeit gesteckt. Die wurde dann in ein kleines Gerät gekippt und geguckt, ob ich Corona habe. Das Ergebnis konnte man ganz schnell sehen: Kein Corona! Ich habe auch noch einen echten Lutscher geschenkt bekommen. Den fand ich lecker, weil der nach Kirsche geschmeckt hat." (jmo)