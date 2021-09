Löschteich wieder Thema im Ortsbeirat Rödgen

Leichten Zugang verhindern: Der Teich soll mit einem Zaun gesichert werden. Foto: Jung

GIESSEN-RÖDGEN - Der Teich hinter dem Feuerwehrgerätehaus und der Bericht über den Fortschritt der Kanalsanierung bildeten die Schwerpunktthemen der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend in Rödgen. Der Schlamm im Feuerlöschteich sei nicht einfach zu entsorgen, erklärte der Leiter des Gartenamtes, Thomas Röhmel. Die Fragen dazu zögen sich schon einige Zeit und seien eigentlich beantwortet, meinte er etwas vorwurfsvoll in Richtung der Bürgervertretung.

Röhmel räumte ein, dass das Stammgutachten etwas kompliziert ist. Für das Verbringen entstünden erhebliche Kosten, das Material könne nicht einfach so abgelagert werden, die Algen enthielten Chemikalien. Dafür gebe es gewisse Vorgaben. Zur Historie berichtete er, der Teich sei ursprünglich am Überlaufen gewesen, verursacht durch Pflanzenbewuchs. "wir werden das im Auge haben, damit das nicht mehr passieren kann", sicherte Röhmel zu und machte deutlich, Grundwasser habe nie eine Rolle gespielt. "Wir haben Angst, dass uns der Teich weggenommen wird", befürchtete Jürgen Theiß (FW). Dr. Martin de Jong sprach sich dafür aus, den Teich zu erhalten, und regte an, Bäume auf Stock zu setzen, weil sie Laub abwerfen und das Wasser verschmutzen. Röhmel erklärte, der Ortsbeirat müsse dazu einen Antrag stellen und der Naturschutzbeirat einbezogen werden. Aus Sicherheitsgründen und auf Nachfrage beim Gemeindeunfallversicherungsverband wolle die Stadt den Teich einzäunen. Röhmel verwies dazu auf die Verurteilung des Bürgermeisters im nordhessischen Neukirchen wegen zwei ertrunkener Kinder in einem Teich vor fünf Jahren. Ein Zaun mit einer Höhe von 1,50 Meter solle "den leichten Zugang" verhindern. Ob das ein Feuerlöschteich sei oder nicht, spiele keine Rolle. "Es bleibt ein Teich" und die Einschätzung der Versicherung sei maßgebend für die Sicherung zur Vermeidung von Unfällen. Im Gesetz ist das noch nicht realisiert, werde aber demnächst erfolgen. Der Amtsleiter verwies auf große personelle Probleme im Gartenamt. Durch neue Stellenbesetzungen werde der Arbeitsstau abgearbeitet.

Schlammanalyse

Auf den Vorwurf des Ortsbeirates, das geforderte Schreiben wäre bei keinem der Mitglieder angekommen, versicherte Röhmel, es sei verschickt worden und bot eine erneute Übersendung an. Es sei nie um eine Grundwasserbelastung gegangen, sondern um die Schlammanalyse, stellte Röhmel klar. Im Moment sei keine Notwendigkeit der Entschlammung gegeben, ein Umkippen sei nicht zu beobachten. "Wenn Sie uns zusichern, der Teich bleibt, ist für uns in Rödgen die Welt ein bisschen in Ordnung", sagte Jürgen Theiß zum Amtsleiter. Bislang wird das Gelände von einem älteren Rödgener gepflegt, wenn er nicht mehr dazu in der Lage ist, übernimmt das das Gartenamt.

Der Betriebsleiter der Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB), Clemens Abel, berichtete zu den Inspektionen der Grundstücke, von den vier Bereichen seien zwei abgearbeitet, einer ist in Bearbeitung. Zu dem letzten Bereich findet am 7. Oktober eine Info-Veranstaltung statt. Nach dem Hessischen Wassergesetz haben die Kommunen die Aufgabe auch für die ordnungsgemäßen, privaten Grundstückskanäle zu sorgen, erläuterte Abel den teils verärgerten Hauseigentümern (der Anzeiger berichtete). Er sprach im Zusammenhang mit älteren Gebäuden auch davon, dass es beim Wasserrecht keinen Bestandsschutz gibt. Aber Bürgerinnen und Bürger hätten auch mit Verständnis auf die notwendigen Sanierungen reagiert, freut sich Abel. Die Leiterin der MWB Grundstücksentwässerung, Daniela Muhly, sprach von relativ hohen Sanierungsanteilen bei den Inspektionen und bezifferte sie auf 70 bis 80 Prozent der untersuchten Grundstücke. Die Sanierungen umfassten kleinere Maßnahmen, aber auch größere. Dazu gibt es kostenlose Beratungsgespräche. Von positivem Feedback sprach Muhly. Es gebe sich aber auch Aufruhr und Unruhe, "in der Regel werden aber ganz pragmatische Lösungen gefunden", so Muhly. Die Betroffenen sollten bei Fragen und Verständnisproblemen anrufen, bot die Expertin an.

Erneut wurde der Antrag der Rgg zur Legalisierung einer Mountainbikestrecke im Bergwald zurückgestellt. Bündnis90/Die Grünen scheiterten mit ihrem Ansinnen, im gesamten Stadtteil die für das Parken von Autos am Straßenrand geeigneten Straßenrandabschnitte zu markieren. Der Magistrat soll die für das Baugebiet "In der Roos" vorgesehene Entwässerungsplanung im Hinblick auf Starkregenereignisse darlegen, beschloss das Gremium auf Antrag der Grünen.