Löwengasse in Gießen: Traditionsbetrieb zieht um

Aktuell sind die Türen der Gold- und Messerschmiede geschlossen. Foto: Mosel

Giessen (jmo). Besorgte Stammkunden haben bereits nachgefragt. "Stimmt es, dass Sie schließen?", hört Ramona Nohl in letzter Zeit häufig am Telefon. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen die Kunden der Gold- und Messerschmiede in der Löwengasse 6 derzeit ohnehin vor verschlossenen Türen. Das große "Räumungsverkauf"-Schild im Schaufenster lässt allerdings vermuten, dass in dem Traditionsbetrieb auch abseits der Covid-19-Eindämmungsmaßnahmen etwas im Gange ist.

Geschäftsführerin Ramona Nohl bestätigt gegenüber dem Anzeiger, "dass wir gerade in der Planung eines neuen Trauringstudios sind". Im Sommer soll der Laden, der seit 1997 in vierter Generation in der Löwengasse geführt wird, ins Teufelslustgärtchen umziehen. Für den mehr als 200 Jahre alten Gießener Familienbetrieb geht es damit ein stückweit zurück zu den Wurzeln. Denn auch die Werkstätten des Unternehmens, das früher unter dem Namen "Reinig" firmierte, befinden sich in der Seitengasse des Selterswegs. Im neuen, etwas kleineren Verkaufsraum soll ein größerer Fokus auf Trauringe, Gold- und Brautschmuck gelegt werden. Die Messerschmiede wird im Kellergeschoss des Gebäudes einziehen und - im "urigen Werkstattflair" - das bekannte Sortiment beibehalten. Auch personell soll sich nichts verändern. Neben Ramona Nohl und ihrem Mann Thomas, werden auch ihre Schwiegereltern Werner und Bärbel Nohl weiterhin im Geschäft anzutreffen sein. Die Neueröffnung sei ursprünglich für Mai geplant gewesen, doch auch hier komme es wegen der Corona-Krise nun zu Verzögerungen. Spätestens im Juli soll der Umzug dann aber über die Bühne gegangen sein. Geplant ist, den Laden in der Löwengasse zum 31. Juli zu schließen. "Wir freuen uns auf etwas Neues", führt die Geschäftsführerin aus. In den Räumlichkeiten in der Löwengasse soll aller Voraussicht nach eine Gastronomie einziehen.