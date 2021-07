"Luftsteuer" sorgt für Unmut unter Gießener Gastronomen

Dieser Anblick ist Vergangenheit, über dem Eingang der Kultkneipe "Sowieso" prangt ein neues Schild. Foto: Leyendecker

GIESSEN - "Wir gehen auf ein Bier zu Britta, kommst du mit?". Diese Frage werden viele Studierende schon einmal in ihrem universitären Leben in Gießen gehört - und mit Ja beantwortet haben. Das "Bier bei Britta" war und ist für viele Studierende ein Ausgleichsort zum stressigen Alltag und auch Wirtin Britta Prell selbst ist für viele Gießener wie für Zugezogene seit über 30 Jahren ein waschechtes Original.

Das "Sowieso" an der Ecke Liebigstraße/Frankfurter Straße ist zudem seit Jahren eines der Aushängeschilder für Gießens Kneipenkultur. Apropos Aushängeschild: Das bekannte Reklameschild, welches den Durstigen schon von Weitem zeigte, dass es bis zur Kneipe nicht mehr weit ist, gehört künftig der Vergangenheit an. Nicht etwa abnutzungsbedingt, sondern wegen einer neuen Verordnung der Stadt. Prell tut dies "schweren Herzens", wie sie betont. Die erhöhte Gebührenzahlung für Außenwerbung zwingt die Wirtin dazu, sich nach einem neuen Schild umzusehen, sehr zu ihrem Unmut. "Der gesamte Änderungsvertrag wirkt, als hätte den jemand so nebenbei hingezimmert". Britta Prell bekam im April Post von der Stadt, wonach die Gebühren für die "Nutzung einer Werbeanlage" künftig 300 Euro pro Jahr betragen sollen. Für die Wirtin ein absolutes Unding. "Ich habe einen Vertrag mit der Stadt aus dem Jahr 2001. Damals musste ich 150 Mark zahlen, später dann halt 76 Euro. 300 Euro, das ist für mich ein Unding. Kein Gastronom hätte 600 Mark bezahlt", macht Prell ihrem Ärger Luft.

Satzung über Sondernutzung

Hintergrund ist eine Änderung der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, die bereits vor vier Jahren beschlossen wurde. Dass die Stadt erst jetzt an die Gastronomen herantritt und neue Verträge verschickt, ist für Prell unverständlich. Zumal sie betont, dass bisher nach ihrem Kenntnisstand nur das "Sowieso", der "Apfelbaum" und das "Gasthaus Justus" von der neuen Regelung betroffen sind.

Laut der Wirtin geht es um Werbeschilder, die von der Hauswand mehr als 50 Zentimeter in den öffentlichen Raum ragen und größer als einen Quadratmeter sind. Das betrifft somit auch das markante Schild vor dem "Sowieso" - Prell hat daher ein neues anfertigen lassen, das flach an der Fassade angebracht ist. "Dann zahle ich künftig eben null statt 76 Euro. Das Schild hat zwar nicht den Charme vom alten, aber einen Tod muss man wohl sterben", meint die Gastronomin wehmütig. Sie stört zudem ein Detail im Vertrag, wonach die Stadt die Gebühren jederzeit ändern könne - quasi ein Freifahrtsschein. Eine Unterschrift unter den Änderungsvertrag schließt die Wirtin definitiv aus. "Auf 100 oder 120 Euro erhöhen, das wäre moderat gewesen und ich hätte das alte Schild hängen lassen. Aber definitiv nicht so."

Zu Anfangszeiten, in den 1980er-Jahren, hatte sie pro Jahr 20 Mark Gebühren gezahlt. Dass sich die Zeiten geändert haben, das weiß auch die routinierte Wirtin. "Wenn's verhältnismäßig und ohne den Zusatzartikel gewesen wäre, dann hätte ich wohl zugesagt. Aber eine Preiserhöhung von 400 Prozent ist dann doch etwas happig".

Ihr Vorwurf richtet sich auch an den zuständigen Dezernenten Peter Neidel. "Ich hatte den Bürgermeister im Mai kontaktiert und gefragt, was das alles soll und bat um Aufklärung", so Prell. Eine Antwort blieb aus, sehr zum Ärger der Wirtin, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal wusste, ob und wann sie wieder öffnen darf. Auch eine Anfrage des Anzeigers blieb bisher unbeantwortet.

"Blinder Aktionismus"

"Was soll dieser blinde Aktionismus? Uns Wirte hat Corona eh schon hart genug getroffen und dann sitzt du im April da und die Stadt erzählt dir, dass alles teurer wird", empört sich Prell. Ein Posting auf Facebook sorgte indes für panische Reaktionen der Stammgäste und für über 6500 Aufrufe auf der Seite des "Sowieso". Erst, als die Wirtin klarmachte, dass nicht etwa das Lokal schließe, sondern lediglich das Schild abmontiert wird, beruhigte sich die Community. Das Schild selbst wandert nun weiter, wie Prell lachend erzählt, und ganz sicher nicht in den Müll. "Ein junger Rettungssanitäter hat gefragt, ob er mein Schmuckstück bekommt. Das hängt er sich jetzt in die Wohnung."