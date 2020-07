Lugerth sieht Chance für Stadttheater Gießen vertan

Das Stadttheater Gießen: "Ein Denkmal bürgerlichen Gemeinsinns", wie es in der Fassadeninschrift heißt. Foto: Wegst

giessen. Eine der wichtigsten Weichenstellungen für die Kulturpolitik Gießens in den kommenden Jahren war die Wahl von Simone Sterr, die ab der Spielzeit 2022/23 die Intendanz des Gießener Stadttheaters übernimmt. Für die vor wenigen Wochen gefällte Entscheidung, die leitende Dramaturgin am Theater Bremen auszuwählen, gab es viel positive Resonanz. Vorausgegangen war jedoch ein Bewerbungsverfahren, dessen Form nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß. Vor allem fehlende Transparenz wurde bemängelt, nachdem die Ausschreibung der Stelle zu Beginn dieses Jahres in den einschlägigen Fachpublikationen veröffentlicht wurde. Ebenso die Rolle der langjährigen Intendantin Cathérine Miville, die bei der Suche ihrer Nachfolgerin als Beraterin der Findungskommission fungierte.

Auf dem Theaterblog "Nachtkritik" kritisierte etwa der an der Universität Lüneburg lehrende Kulturmanager Thomas Heskia: "In einer Findungskommission die alte Intendantin - auch nur beratend - beisitzen zu lassen, ist nicht nur innovationsfeindlich, sondern einfach nur schlechter Stil." Kritisch äußert sich auch der seit vielen Jahren am Stadttheater inszenierende Gießener Theatermacher Christian Lugerth. Er hatte sich selbst, "eher spielerisch", um die Leitungsposition beworben und hält Simone Sterr im Gespräch mit dem Anzeiger für eine gute Wahl, moniert allerdings einen aus seiner Sicht zu großen Einfluss von Cathérine Miville beim Bewerbungsverfahren. Zudem hätte er sich bei dieser bedeutenden Personalentscheidung eine breite Einbeziehung der Öffentlichkeit gewünscht. Und schließlich vermisst Lugerth, verbunden mit der Führungsfrage, eine öffentliche Debatte darüber, "warum wir überhaupt Theater machen in diesen heiklen Zeiten", wie er auch in einem offenen Brief darlegt.

Findungsverfahren

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, die als Vorsitzende des Stadttheater-Aufsichtsrats (neben der Landrätin, einem Vertreter des Landes Hessen sowie drei externen Theaterexperten, siehe Kasten) auch zur sechsköpfigen Findungskommission gehörte, widerspricht. In Gießen sei die Beratung des Findungsverfahrens für die Nachfolge in den Arbeitsverträgen der Intendanten verankert. Zudem sei von den Gesellschaftern "größter Wert darauf gelegt" worden, von Cathérine Miville auf dem Weg zur Wahl begleitet zu werden. "Diese Entscheidung haben wir während des Prozesses regelmäßig überprüft, zumal die Intendantin sich bei Beginn jeder neuen ,Runde' bei uns rückversichert hat, ob wir ihre Begleitung weiter wünschen."

HINTERGRUND 72 Bewerbungen sind nach der Ausschreibung der Intendanz eingegangen. Der Findungsprozess fand daher in drei Runden statt und wurde von einer sechsköpfigen Kommission durchgeführt. Dem Gremium gehörten Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (Aufsichtsratsvorsitzende), Landrätin Anita Schneider (stv. Aufsichtsratsvorsitzende) sowie Jan-Sebastian Kittel (Theaterreferent im hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst) an. Hinzu kamen drei externe Experten: Hajo Fouquet (Intendant Theater Lüneburg), Dr. Dirk Olaf Hanke (Dramaturg; Leiter des Drei Masken Verlags München) und Birgit Lengers (Leiterin Junges DT sowie Bereich DT International am Deutschen Theater Berlin). Beratend begleitete die derzeitige Intendantin Cathérine Miville den Findungsprozess. Sie hatte kein Stimm- und Vorschlagsrecht. (bj)

Zahlreiche Gründe hätten dafür gesprochen, die Beratung Mivilles in Anspruch zu nehmen. Insbesondere bei Fragen "bezüglich Haus- oder Publikums-Spezifika, nach Kooperationspartnern oder Themen der Vernetzungen und vielem mehr" habe das Gremium auf "die sachlich-neutrale Einschätzung" der Intendantin zurückgreifen können. "Innovationsfeindlichkeit kann ich darin nicht erkennen", erklärt die Oberbürgermeisterin. Als vor vielen Jahren die derzeitige Intendantin gewählt wurde, sei ihr Vorgänger, Guy Montavon, beratend dabei gewesen - "die Entscheidung damals war ebenso ungewöhnlich wie glücklich und hatte eine äußerst erfolgreiche Intendanz zur Folge. Die Wahl Simone Sterrs bewertet sie nun als "erfreuliches Ergebnis eines konstruktiven, offenen und zugleich sehr vertrauensvollen Verfahrens, an dem alle Beteiligten wichtigen Anteil hatten".

Lugerths Vorstellungen nach einer breiten Einbeziehung der Öffentlichkeit hält die Oberbürgermeisterin entgegen, es sei die kulturpolitische Aufgabe der Gesellschafterinnen des Stadttheaters, die konzeptionelle Ausrichtung des Hauses zu prägen. Ebenso sei es ihre Aufgabe, die Entscheidung für die geeignetste Bewerbung zu fällen. "Selbstredend muss in dem Verfahren die hohe Vertraulichkeit der Bewerbungen gewährleistet werden." Die beratende Tätigkeit der Intendantin sei dabei öffentlich bekannt. Zudem sei der Vorsitzende des Betriebsrates des Stadttheaters stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat des Stadttheaters, sodass er die Interessen der Beschäftigten des Stadttheaters dort vertreten könne. Für die Oberbürgermeisterin "ist es nun mal so, dass die Gesellschafterversammlung dem Aufsichtsrat die besten Kandidaten vorschlägt, dieser ein Meinungsbild erstellt und dann die Gesellschafterversammlung mit Zuwendungsgeber Land entscheidet. So und nicht anders waren und sind sämtliche Benennung- bzw. Wahlverfahren für Geschäftsführungen von Beteiligungsgesellschaften."

Gegenentwurf

Christian Lugerth, der als freier Theatermacher laut eigener Zählung in vielen Spielzeiten mittlerweile 21 Inszenierungen am Stadttheater auf die Bühne gebracht hat (zuletzt "Gundermann"), sieht unterdessen durch das Vorgehen der Findungskommission die Chance verpasst, das Theater offensiv auf die öffentliche Agenda zu setzen. "Offensiv, auch um alle Gerüchte (berechtigt?) und Gerüchle (ganz gewiss!) bezüglich schlecht durchlüfteter Hinterzimmerentscheidungen zu vermeiden? Geschadet, denke ich, hätte das sicherlich nicht", schreibt er auf dem Theaterblog "Nachtkritik".

Seinen auch an die Oberbürgermeister verschickten offenen Brief habe er darüberhinaus geschrieben, weil er "gemerkt hat, wie das Theater sich in den vergangenen fünf, sechs Jahren verändert hat. Hin zur Vereinzelung, weg vom offenen Diskurs". Dabei müsse "das Theater den Mut haben, wieder offener und mutiger zu denken. Und sich Risiken auszusetzen, um zum Schauplatz der Auseinandersetzung zu werden". Er habe sich innerlich zuletzt mehr und mehr vom Stadttheater entfernt. "Aber bevor ich alles in mich reinfresse und davon wahnsinnig werde, schreibe ich eine Bewerbung und formuliere ihn als Gegenentwurf", erklärt er seine Beweggründe. "Es ist für mich der Abschluss der Geschichte." Unter der noch zweijährigen Ägide von Cathérine Miville werde er nun nicht mehr am Stadttheater arbeiten.