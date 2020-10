Lugerth singt Gundermann in der Gießener Pankratiuskapelle

Bringt dem Publikum einen singenden Baggerfahrer nahe: Christian Lugerth. Foto: Schultz

GIESSEN. Von der DDR ist 30 Jahre nach ihrem Ableben gerade wieder ordentlich die Rede. Und so passte das Solo von Musiker und Theatermacher Christian Lugerth über den ostdeutschen Liedermacher Gerhard Gundermann hervorragend in die Pankratiuskapelle. "Vieles bleibt so, wie es nie werden sollte", lautete der Untertitel des Programms, ein Zitat des ebenso wortstarken wie Poeten und Baggerfahrers aus dem Osten. Lugerths sehr musikalischer Abend erwies sich dabei als ebenso unterhaltsam wie nachdenklich stimmend und ging im Nu vorbei.

Gundermann (1955 - 1998), Baggerfahrer im Kohletagebau, galt etwa ab den Achtzigern als Sprachrohr der Menschen im Bergbaugebiet der Lausitz und ist in einem Atemzug mit Udo Lindenberg zu nennen. "In den Kirchen der DDR hat alles angefangen", sagte Christian Lugerth. Der Gießener stolperte irgendwann über die Figur Gundermann, las seine Biografie und hörte seine Musik. Zum Tag der Deutschen Einheit fragte er provokant, "Warum feiern wir diesen Tag und nicht den 9. November, den Tag der Maueröffnung und der sogenannten Reichskristallnacht 1939? Da könnte man beide Seiten der deutschen Seele zeigen." Das will offenbar niemand, es ist ja auch ein bisschen weit hergeholt, aber die Besucher in der Kapelle murren jedenfalls nicht.

Gerhard Gundermann, ein gradliniger und überzeugter, aber nicht systemkonformer DDR-Bürger, thematisierte nach der deutschen Vereinigung politische und soziale Themen im Osten. Davon nahm man hierzulande jedoch kaum Notiz. "Gundermann beschrieb den Tod seines eigenen Landes," sagt der in Konstanz geborene Lugerth, der Verwandtschaft in Thüringen hat.

Man lernt Gundermann, wenn auch etwas fragmentarisch, ganz gut kennen an diesem Abend in der Pankratiuskapelle. "Niemand hat das Recht, Schuld nach oben abzuschieben", sagte er einmal, und in den Liedtexten wird eine lebendige, anteilnehmende Auseinandersetzung mit seinem Land deutlich. Dabei erweist sich der "Baggerfahrer und Liedermacher", der auch als er von seiner Musik schon leben konnte, nie mit der Industriearbeit aufhörte, als poetischer, sehr präziser Texter und auch Dichter von hoher Güte. Einmal heißt es über "Die Verantwortlichen" für die Misere der DDR bitter: "Sie sollen ihre Schuld abarbeiten, unten in der Scheiße und zum gleichen Lohn."

Der Abend wird zu großen Teilen von der Musik eingenommen, was den Kontakt mit Gundermann verblüffend einfach macht, denn der Lausitzer formulierte in unbeirrbar scharfzüngiger Sprache und verblüffender Pointierung ("Die Zukunft ist eine abgeschossene Kugel"). Eindrucksvoll ist auch die gedankliche Tiefe der Texte und des Nachdenkens dieses Baggerfahrers, der sich im dichterischen Metier mit den Größen seiner Zeit ohne Weiteres messen konnte. Der Zustand der DDR und die denkwürdigen Umstände der Wiedervereinigung - etwa keine gemeinsame Hymne, keine gemeinsame Verfassung - beschäftigten ihn ("Wenn Himmel wegbricht"), er schrieb Titel wie "Heimatanalyse" oder Gedanken zur eigenen Befindlichkeit: "Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol" ("Brigitta"). Nach seinem letzten Konzert 1998 erlitt Gundermann mit 43 Jahren einen Hirnschlag.

Wahrhaft berührend ist sein Song an die Erde: "Halte durch". Darin heißt es "Bist doch ein erfahrener Planet, wir machen dich zur Sau", "Flora ist schon fast k.o., Fauna stirbt in irgendeinem Zoo". Schon 1988 verfasste Gundermann diesen hellsichtigen Text.

Ein anderes Sprachbild entsteht mit dem "Bus ins Paradies", einem Text zur Wiedervereinigung: "Wir haben so lange gewartet auf den Bus ins Paradies". Aber die Insassen wollen sie nicht mitnehmen, obwohl noch Platz ist, nur ein paar schaffen es rein. "In dem Moment geht der Bus kaputt" und der Fahrer sagt: "Streitet euch nicht, der Bus ins Paradies fällt aus" (Text: "Liedgefährten").

Christian Lugerth, legt in seinem Spiel eine gewisse dylaneske Intensität an den Tag, wenn er die eingängigen Akkorde Gundermanns wiedergibt. Sein Gesang, klar und sauber, gibt auch von der klugen Stimmführung her den Duktus des Lausitzers gut wieder. So wird der Liedermacher durch seine Lieder lebendig, die man ganz authentisch zu hören bekommt. Die eingeblendeten, teils sehr kritischen dokumentarischen Texte unterstreichen die Kontraste rund um die innerdeutsche Problematik, und man kommt irgendwie zu der Frage, wie dieser Teil des Volkes wie ungebetene Gäste behandelt werden konnte.

Die Zuschauer sind sofort ganz dabei an diesem kritischen und inspirierenden Abend und spenden zum Schluss heftigen, anhaltenden Beifall, Lugerth spielt eine Zugabe.

Das Programm wird bei zwei Zusatzterminen am 16. Oktober und 6. November jeweils um 19.30 Uhr wiederholt. Anmeldungen per Mail unter christian@lugerth.de.