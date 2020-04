Lunch-Pakete und Kurzarbeit: Auch die Gießener Hotellerie leidet unter der Krise

Die Schlüssel bleiben im Kästchen: Die heimischen Hotelbetreiber rechnen mit starken Einbußen über Wochen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Gießen. Die finanziellen und rechtlichen Folgen der Corona-Krise belasten auch die Hotellerie in starkem Maße. Besonders seit touristisch beziehungsweise privat veranlasste Übernachtungen verboten wurden. Geschäftlich veranlasste Übernachtungen bleiben im Gegensatz hierzu weiterhin möglich. Allerdings sollte sich der Hotelier den Reisegrund vom Gast oder dessen Arbeitgeber schriftlich bestätigen lassen. "Die Hotellerie ist zur Mithilfe aufgerufen. Die verordneten Maßnahmen lösen eine rechtliche Mitwirkungspflicht aus. Konsequenzen einer Missachtung können mindestens nach Verwaltungsrecht, d.h. Ordnungswidrigkeitenrecht, geahndet werden", heißt es im Maßnahmenkatalog.

Zwar kommen nach Auskunft der Gießener Hoteliers die meisten Gäste aus beruflichen Gründen in die Universitätsstadt, dennoch bleiben fast überall die Betten leer. "Über 80 Prozent unserer Gäste sind Business-Kunden, die aber zum größten Teil ihre Buchungen storniert haben", erklärt Ulrich Würtele, Geschäftsführer des Hotels "Alt Giessen". Derzeit kämen eher vereinzelte "Walk-in-Gäste". Ein Frühstücksteller nach Wunsch werde unter der Verwendung von Handschuhen zubereitet und auf das Zimmer gebracht. Das übliche Büfett sei eingestellt. "Wir arbeiten derzeit im Einschichtbetrieb von 9 bis 18 Uhr. Dabei achten wir darauf, dass jeder einer anderen Tätigkeit nachgeht." Mit dem hessischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) stehe man im stetigen Kontakt.

Das Hotel "Köhler" hat nach Auskunft von Klemens Heyne bereits auf Kurzarbeit umgestellt. "Es kommen im Moment nur etwa zwei Prozent unserer üblichen Gäste", bedauert er. Da es aber noch keine Schließungsverfügung für die Hotellerie gäbe, sei man gezwungen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. "Das Hotel am Laufen zu halten, kostet uns mehr, als es zu schließen", unterstreicht der Geschäftsführer. Im Hotel "Köhler" bekommen die Gäste auf Wunsch Frühstücks- und Lunchpakete. Im Hotel "Am Ludwigsplatz" erhalten die Gäste ihr Frühstück noch im dafür vorgesehenen Raum. Allerdings seien derzeit kaum Gäste im Hotel. "Wir haben so gut wie keine Kundschaft mehr", sagt auch Rizan Duran, "Liebig Hotel". In den Tagen zuvor seien die Kunden oftmals spontan gekommen. So habe man beispielsweise einen Motorradfahrer aufgenommen, dessen Fahrzeug liegen geblieben sei. "Das Hotel ist derzeit nicht besetzt. Sollte eine Reservierung reinkommen, fahren wir eben spontan hin. Eine Schließung wäre sicherlich besser."

"Wir haben bis in den Mai hinein Stornierungen", erläutert Gerhard Kraus, "Parkhotel Sletz". "Das Personal mussten wir nach Hause schicken, wir führen den Betrieb im Moment familienintern." Wie seine Kollegen rechnet auch Kraus mit starken Einbußen im April und Mai. Bei den Befragungen der Hoteliers hat sich gezeigt, wie unterschiedlich mit der Frühstücksregelung umgegangen wird. Dürfen Übernachtungsgäste überhaupt noch bewirtet werden? Nach Auskunft von Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Hessen, liegen dazu bis jetzt keine detaillierten Informationen vor. Eine entsprechende Anfrage befinde sich bei der Pressestelle des Hessischen Staatsministeriums. "Wir empfehlen, möglichst keine Hotelgäste im Hotelrestaurant zu bewirten, sondern Lunchpakete und Room-Service für das Frühstück anzubieten".

Auf die Frage, ob es derzeit überhaupt Sinn macht, ein Hotel weiterzuführen, entgegnet er, dass es zwar noch keine Insolvenz, aber schon viele Schließungen gegeben habe. "Ich schätze, dass wir höchstens noch vier Wochen so weitermachen können", betont er. "Erstmal versuchen wir, die Betriebe noch am laufen zu halten." Da es bisher noch keine Schließungsverfügung für die Hotellerie gebe, könnten auch die Betriebsschließungsversicherungen noch nicht greifen.

"Jetzt kommt es sehr stark auf die Unterstützung von Staat und Banken an." Die KfW habe ein Sonderprogramm herausgegeben. "Hier sind nun die örtlichen Banken gefragt, schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten." Wagner lobte die schnelle Reaktion der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf die von einigen Hotels bereits angemeldete Kurzarbeit.