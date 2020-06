Luther-Vortrag im Forum Pankratius muss ausfallen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der ursprünglich für Mittwoch, den 17. Juni im Forum Pankratius vorgesehene Vortrag „Tun, was vor die Hand kommt – Luthers Grundlegung der Ethik im Sermon von den guten Werken“ von Prof. Athina Lexutt muss coronabedingt ausfallen. Nach Möglichkeit wird die Veranstaltung nachgeholt, wie Pfarrer Klaus Weißgerber mitteilt. Weißgerber weist zudem in eigener Sache darauf hin, dass seine Tätigkeit in dieser Stelle am 30. Juni enden wird und ab dem 1. Juli Pfarrer Gabriel Brand seine Aufgaben übernehmen wird.