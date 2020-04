"Lützellinden hilft" - ganz unbürokratisch

Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN (kg). Es gibt erste Anfragen von Bürgern aus dem Stadtteil an die neu und spontan gegründete Initiative "Lützellinden hilft". Als zweiten Schritt haben die Initiatoren Ortsvorsteher Markus Sames, Michael Borke (VdK Ortsverband), Pfarrer Horst Daniel, vom CVJM Reiner Arnold und Carsten Zörb (Evangelische Gemeinschaft) die Lützellindener mit einem Flyer, der an alle Haushalte verteilt wurde, über Einzelheiten informiert. Wer krank ist, sich in Quarantäne befindet oder sonstige Hilfe braucht, kann unter 06403/ 6988082 anrufen. Dort meldet sich ein Anrufbeantworter, der das Telefonat an den jeweiligen Freiwilligen weiterleitet, der wöchentlichen Dienst leistet und die organisatorische Abwicklung übernimmt. Es kann vorkommen, dass nicht immer gleich eine Verbindung zustande kommt, Hilfesuchende sollten es dann erneut versuchen.

Einkäufe, Apothekendienst und Besorgungen bieten die freiwilligen Helfer an. Auch eine Mail-Adresse ist unter luetzellinden-hilft@gmx.de eingerichtet. Der erste Hilferuf ging jetzt ein: Per Telefon meldete sich eine Seniorin, deren Mikrowelle streikte. Sie wird von "Essen auf Rädern" beliefert und wärmt das Essen im Gerät auf. Carsten Zörb nahm den Anruf entgegen und machte sich gleich auf den Weg, um nach einem neuen Mikrowellengerät zu suchen. "Gar nicht so einfach in dieser Zeit", stellte er fest. Nach einigem Hin und Her schaffte er es, ein Haushaltsgerät bei einem Händler in Lollar aufzutreiben. Er brachte es der dankbaren alten Dame vorbei und stellte es so ein, dass sie jetzt wieder ihre Mahlzeiten aufwärmen kann. In dieser Woche ist Reiner Arnold vom CVJM Lützellinden am Telefon. Viele Unterstützer haben sich schon bereit erklärt, weitere werden aber noch gesucht. Auch Pfarrer Horst Daniel, der mit Andrea Hofmann für die Kirchengemeinde bei "Lützellinden hilft" mitmacht, wirbt für weitere Leute, die den ehrenamtlichen Dienst unterstützen. Die Hilfsaktion ist so organisiert, dass jeweils eine Woche abwechselnd der VdK, die Evangelische Gemeinschaft, der CVJM und die Kirchengemeinde bereitstehen und tätig werden, wenn sie angefordert werden. "Wir wollen ein Netzwerk spannen, um den besonders gefährdeten Menschen in unserem Stadtteil unbürokratische Hilfe anbieten zu können", heißt es zum Hintergrund der Initiative.

Unterstützt werden die Organisatoren durch die Bäckerei und Nahkauf Langsdorf. Weitere Freiwillige wenden sich per Mail an amsames@t-online.de oder michael.borke@gmx.de.