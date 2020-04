"Mache Preistreiberei nicht mit", sagt "Der "Pflegelieferant" aus Gießen

Neben Pflegediensten und Arztpraxen sind natürlich insbesondere Krankenhäuser vom Mangel an Medizinprodukten betroffen. Das Gießener Uniklinikum (UKGM) teilt dazu auf Nachfrage mit: "Wir sind derzeit mit allen Schutzmaterialien ausgerüstet und erwarten weitere Lieferungen. In Vorbereitung auf ein zu erwartendes höheres Aufkommen von Covid-19-Patienten sind wir täglich bemüht, unsere Bevorratung zu erhöhen. Zudem setzen wir einen ressourcenschonenden Umgang mit den vorhandenen Materialien um und besprechen mit unseren Expertinnen und Experten der Hygiene und Infektiologie mögliche Alternativen. Tatsächlich ist der Markt angespannt und es gibt zum Teil Lieferprobleme. Derzeit hat dies bei uns aber keine nachteiligen Auswirkungen. Wie hoch der tatsächliche Bedarf in den nächsten Tagen oder Wochen sein wird, hängt von der Anzahl der Patienten und der Schwere ihrer Erkrankung ab. Dies können wir heute so wenig voraussagen, wie alle anderen Kliniken auch. Deshalb zielen all unsere Anstrengungen derzeit darauf ab, bestmöglich gerüstet zu sein."

Beim Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen, kurz "EV", ist "die Versorgung unserer Patienten und Mitarbeiter mit den notwendigen Gütern sichergestellt", lässt man kurz und bündig wissen. (fod)