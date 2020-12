Magazin für Gründer von TIG Gießen

Auf die Plätze, fertig, los: Tipps für Gründer im Gründungsmagazin. Foto: TIG

GIESSEN - In guter Tradition hätten sich Ende November alle Gründungsinteressierten, Gründende, Berater/innen und Vertreter der verschiedenen Unterstützungsinstitutionen in den Gießener Hessenhallen zum alljährlichen ausführlichen Informationsaustausch und Netzwerken getroffen. Doch wie so vieles musste auch der 7. Gießener Existenzgründertag abgesagt werden. Da die TIG GmbH und viele ihrer mittelhessischen Partner aber trotz Corona ein ungebrochenes Interesse am Thema verzeichnen konnten, war eine Alternative gefragt. Diese präsentiert sich nun als "Gründungsmagazin für Mittelhessen".

Das Magazin, das über verschiedene Zeitungen in Mittelhessen verteilt wurde und ab sofort auch online unter: www.tig-gmbh.de verfügbar ist, verfolgt das Ziel, das vielfältige mittelhessische Unterstützungsnetzwerk für Existenzgründer/innen und Start-ups transparent zu machen. Gründungsinteressierte sollen zur Existenzgründung motiviert werden und die Informationen bekommen, die sie für eine fundierte Entscheidung für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit brauchen. Neben Hinweisen auf die zahlreichen (oft kostenfreien) Beratungsangebote und informativen Inhalte zu gründungsrelevanten Themen, finden sich in dem Magazin auch die Porträts einiger regionaler Gründer/innen und Start-ups, wie die TIG mitteilt. Hessen soll zur ersten Adresse für Gründerinnen und Gründer in Deutschland werden, daher unterstützt auch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir das Gründungsmagazin mit einem Grußwort. Er würdigt darin sowohl die bedeutende Rolle von Gründungen und Start-ups im Kontext der Digitalisierung als auch die Unterstützungsstrukturen in Mittelhessen, den Existenzgründertag "TIG Start-up" sowie die Initiative, Gründerinnen und Gründer in Zeiten eingeschränkter persönlicher Kontaktmöglichkeiten mit einem Magazin über die Vielzahl von Angeboten in der Region zu informieren.

Obwohl der Gießener Existenzgründertag 2020 pausiert: Hinter den Kulissen werden bereits die Jahre 2021 und 2022 geplant. Die Veranstaltung soll sukzessive mittelhessisch werden, und diese Entwicklung wirft ihre Schatten im Gründungsmagazin voraus: Mehr und mehr richten die Organisatoren den Blick von der Gießener Szene aus auf die gesamte mittelhessische Gründungslandschaft. Daher freuen sich die Herausgeber des Magazins über das Engagement der Gründungsinitiative Mittelhessen, des Regionalmanagements Mittelhessen und insbesondere auch über die Unterstützung zahlreicher Akteure aus dem Marburger Raum, die unter Federführung der Wirtschaftsförderungen gemeinsam auftreten und zeigen, wie umfangreich Gründende auch dort unterstützt werden. Erst die zahlreichen Partnerinnen und Partner machten die Produktion des Magazins durch ihre finanzielle, organisatorische und inhaltliche Unterstützung möglich.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich an der kommenden mittelhessischen Gründungsmesse TIG Start-up zu beteiligen, die für den 20. November 2021 in den Hessenhallen Gießen geplant ist.