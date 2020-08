Mahnmal der 3 Steps auf dem Bahnhofsvorplatz Gießen

Mit großer Symbolkraft: Am Sonntag war das Kunstwerk der 3Steps auf dem Bahnhofsvorplatz fertiggestellt. Fotos: Leyendecker

GIESSEN. Drei Teile einer Mauer stehen mitten auf dem Gießener Bahnhofsvorplatz. Die Leute gehen daran vorbei, manche machen Bilder, viele bleiben stehen und betrachten, was darauf zu sehen ist: Auf der einen Seite ein Torbogen, eine aufgehende Sonne und die Aufschrift "Never again" über einer verwüsteten Landschaft. Die andere Seite ziert ein Gesicht mit leeren Augen, fast wie eine Maske. Die dortige Aufschrift: "Peace in the world", also:"Frieden auf der Welt". Worum es geht, wird schnell klar: um die Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg über Japan.

Zwei Flächen - zwei Städte

Das Kunstwerk der Gießener Gruppe "3Steps" wurde am Sonntag feierlich auf dem Bahnhofsvorplatz eingeweiht. Mitorganisator Greenpeace hatte zum Gedenken an die Abwürfe vor 75 Jahren aufgerufen und gemeinsam mit den Künstlern zusammengearbeitet. Bereits am Donnerstag begannen die Arbeiten auf Teilen der alten Berliner Mauer, die die Künstler damals erwarben. Die beiden Flächen stehen hierbei sinnbildlich für die beiden Städte, die den amerikanischen Atombombenabwürfen 1945 zum Opfer fielen. Der Torbogen und die aufgehende Sonne sollen Hoffnung darstellen und die Stadt Nagasaki symbolisieren. Auf der anderen Seite prangt das Gesicht einer jungen Person. Es zeigt Sadako Sasaki, eine Überlebende des Abwurfs über Hiroshima. Sasaki wurde zur weltweit bekanntesten Überlebenden der Hiroshima-Bombe und noch heute lernt jedes japanische Schulkind ihre Geschichte. Das bewegte bei seinen Nachforschungen auch den Künstler Kai Krieger: "Die Geschichte und die Recherche über die Opfer von Hiroshima bereiteten mir auch als Künstler einige schlaflose Nächte."

Das Gießener Kollektiv 3Steps gibt es bereits seit Oktober 1998. Inzwischen sind die drei Künstler überregional bekannt und seit 2012 Betreiber eines Ateliers und Kreativstudios in Gießen. Normalerweise arbeiten sie mit einer Mischung aus Pinseln und Spraydosen. Für dieses Projekt haben sie sich jedoch entschieden, nur zu pinseln. Besonders intensiv wurde vor allem mit Symbolik gearbeitet, wie dem sogenannten "Torii", einem Torbogen, welcher sinnbildlich für Japan steht. An der Unterseite des Kunstwerks stehen die Städtenamen "Nagasaki 1945" und Hiroshima 1945". Krieger ist der Überzeugung, dass der Kontext sofort sichtbar ist: "Die Leute sollen in einer Sekunde kapieren, was los ist und was wir damit meinen", so der Künstler.

Nur mit Pinsel angebracht: Das Konterfei von Sadako Sasaki, der bekanntesten Überlebenden der Hiroshima-Bombe.

"Nie wieder Atomwaffen"

Die eigentliche Zeremonie in der sommerlichen Hitze Gießens begann mit einer Schweigeminute für die Opfer der Abwürfe. Greenpeace-Aktivist Vincent-Leonard Roeper machte in seiner Ansprache deutlich, dass die damaligen Parolen von "Nie wieder Hiroshima und Nagasaki" verhallt sind. "In Büchel in Rheinland-Pfalz lagern die US-Streitkräfte heute noch rund 20 Atombomben und sie sind bereit, diese einzusetzen", meint Roeper. "Die Parole muss weiterhin lauten: 'Nie wieder Atomwaffeneinsatz' und dafür steht Greenpeace ein", so der Aktivist. Selbst bei der Wahl der Farbe wurde darauf geachtet, dass alle Akteure auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Eine chemische Farbe war laut Roeper für Greenpeace undenkbar. Man einigte sich darauf, Auro-Farbe zu verwenden, die auf biologischen Stoffen basiert und sehr beständig ist. In dem Stück Berliner Mauer sieht Roeper auch ein großes Stück Symbolik, denn Leute, die mit dem Zug nach Gießen kommen, sehen als allererstes die Mauer, wenn sie aus dem Bahnhofsgebäude kommen. Dass das polarisieren könnte, sieht der Künstler gelassen: "Wenn es passiert, dann passiert es eben. Aber dann hat man sich trotzdem mit unserem Projekt auseinandergesetzt. Es darf ruhig polarisieren."

Die Aktion läuft nicht nur in Gießen, sondern auch in knapp 70 weiteren Städten in Deutschland. Die Anregung für das Kunstwerk kam von Greenpeace, die sich an die lokale Gruppe "3Steps" wandte. Trotz vollem Terminkalender wurde das Projekt angegangen: "Wenn uns ein Projekt begeistert, dann ziehen wir das auch durch", so Krieger. Und dann ging es auch recht schnell. Am Mittwochabend kam die Genehmigung der Stadt, am Donnerstag wurde die Fläche grau gepinselt und am Sonntag wurde das fertige Objekt der Öffentlichkeit präsentiert - das alles in drei Tagen.

Diese drei Tage stehen hierbei auch für ein Gedenken, denn die Abwürfe in Japan geschahen im Abstand von drei Tagen. Zwei Abwürfe, die einen Krieg beendeten und gleichzeitig die Welt veränderten.