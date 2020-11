Mahnwache für Tahir Elçi

Am Kugelbrunnen trafen sich Mitglieder von Amnesty International zur Mahnwache. (Foto: Jung)

GIESSEN - (kg). Bei einer Mahnwache der Gießener Gruppe von Amnesty International („ai“) am Kugelbrunnen im Seltersweg forderte die Menschenrechtsorganisation Gerechtigkeit für den türkischen Menschenrechtsanwalt Tahir Elçi, der vor fünf Jahren in Diyarbakir/Südostanatolien mit einem Kopfschuss ermordet wurde. Er war Mitglied des Menschenrechtsvereins und der Menschenrechtsstiftung der Türkei und Gründungsmitglied der türkischen Sektion von Amnesty International.

Der Mord geschah nach Angaben von „ai“, nachdem Elçi bei einer Pressekonferenz zur Beendigung der Gewalt zwischen bewaffneter PKK und den Sicherheitskräften aufgerufen hatte. Nach Angaben von „ai“ fehlt auf den Videoaufnahmen der Moment, in dem der Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist getroffen wurde. „Forensic Architecture“, ein unabhängiges, interdisziplinäres Forschungsinstitut an der Universität London hat anhand einer Videoanalyse festgestellt, dass der tödliche Schuss mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Polizei abgefeuert wurde. Am 21. Oktober begann das Gerichtsverfahren zur Aufklärung des Mordes. Unter anderem sind drei Polizisten der fahrlässigen Tötung angeklagt. Zusammen mit dem Staatsanwalt und der Familie des Ermordeten fordert „ai“ einen rechtmäßigen Prozess, lückenlose Aufklärung, Ermittlung von Verantwortlichen und Bestrafung der Täter. Die Fortführung des Prozesses wurde auf den 3. März vertagt.