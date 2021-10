Mahnwache in Gießen widmet sich Situation in Afghanistan

Bei der „Afghanistan“-Mahnwache berichten Teilnehmer auch von ihren persönlichen Schicksalen und Sorgen. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Seit 22 Jahren lebt der Afghane Fahim Majidzada in Deutschland. Am Donnerstagabend leitet er die zweistündige Mahnwache „Afghanistan“ auf dem Rathausplatz. „Heute vor 20 Jahren haben die Truppen der US-Allianz unser Land angegriffen. In diesen Jahren gab es etwa 100 000 tote Zivilisten, 62 000 tote Soldaten und 3500 Tote bei der Allianz.“ Dem Anzeiger erzählt Majidzada, dass seine Familie noch in Afghanistan ist, so auch seine Mutter. „Ich habe gerade heute erfahren, dass mein Neffe vor drei Tagen von den Taliban geschlagen wurde. Auch meinen Cousin haben sie mitgenommen. Sie sind zwar gegen Kaution wieder auf freien Fuß. Doch ein Verfahren gegen sie läuft.“ Und das alles sei nur geschehen, weil sie mit einem Auto mit verdunkelten Scheiben unterwegs gewesen seien.

Nadia Mansori – 33 Jahre alt – erzählt sorgenvoll ihre Geschichte: „Meine Eltern sind noch in Afghanistan. Sie haben vor einigen Jahren zwei Mädchen adoptiert, die bis zuletzt mit meinen Eltern zusammenlebten. Die eine der Adoptivschwestern ist bis zuletzt als Dolmetscherin und Edition für das Zan-TV und als Lehrerin in einer Schule gewesen. Die andere Adoptivschwester ist lesbisch und gehört der LGBT*IQ-Community an. Daher ist sie allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in extremer Gefahr. Meine Eltern wissen davon und haben sie wegen ihrer sexuellen Selbstbestimmung nie verurteilt. Die Gefahr besteht jedoch, dass die Nachbarn den Taliban davon erzählen und meine Eltern auch deswegen in Gefahr kommen werden. Sie, die Taliban, werden diese Form des Lebens unter keinen Umständen tolerieren, und alle Menschen, die eine sexuelle Selbstbestimmung akzeptieren, ohne zu zögern, aus dem Weg räumen.“

Seit circa zwei Wochen gebe es keine Lebenszeichen ihrer Eltern oder der Adoptivschwestern. Durch die Nachbarin ihrer Eltern habe sie erfahren können, dass ihre Familie sich nicht mehr im Haus aufhalte. Die Nachbarin habe erzählt, dass ihr Vater sein Mobiltelefon ausgeschaltet habe, damit die Taliban ihn und ihre Mutter nicht orten könnten.

Geschlagen und bestohlen

Auch habe sie erzählt, dass sich ihre lesbische Adoptivschwester im Iran aufhalte. „Außerdem hat die Taliban bereits meine Eltern aufgesucht und nach meiner anderen Adoptivschwester gesucht. Sie haben sie im Beisammensein meiner Eltern geschlagen. Die Begründung der Taliban war, dass sie von der Arbeit für das Zan-TV Bescheid wüssten und sie es nicht anders verdient hätte.“ Darauf habe ihre Familie das Haus verlassen. „Des Weiteren hat die Taliban meinem Vater eine große Summe Geld gestohlen“, beklagt Mansori. Sie mache sich große Sorgen und befürchte, dass ihr Vater wieder ins Gefängnis gesteckt werde, sobald die Taliban ihn auffinde. „In der Vergangenheit ist das schon einmal passiert, weil mein Vater sich gegen die Taliban gestellt hat. Im Jahr 2001 hat die Taliban meinen damals 21-jährigen Bruder getötet. Der Grund war schlicht und einfach, weil meine Familie schon immer gegen die Taliban gewesen sei und sich ihnen nicht gefügt habe.“ Ihre Familie lebe modern, dabei relativ zurückgezogen. „Wir wollen das Recht auf ein sicheres Leben. Bitte helfen Sie uns damit, fleht sie und bittet um einen zeitnahen Termin für eine Visumvergabe. „Bitte schauen Sie nicht zu, wie die Taliban versucht, meine Familie auszulöschen!“, appelliert sie. Sie selbst lebe seit fünf Jahren in diesem wunderbaren Land, welches ihr gezeigt habe, was Menschenrechte wirklich bedeuteten. Sie habe während dieser Zeit all ihre Kraft und Zeit in ihre Integration gesteckt und das mit zwei schwerkranken Kindern, die an Blutkrebs erkrankt seien.