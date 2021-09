Mahnwache und Kundgebung für bessere Klimapolitik

Für halbherzige Klimapolitik zeigen die „People 4 Future“ bei ihrer Mahnwache und Kundgebung im Seltersweg symbolisch die Rote Karte. (Foto: Kremer)

GIESSEN - GIESSEN. „Mach die Wahl zur Klimawahl“ lautete der Aufruf aller Redner bei der Mahnwache und Kundgebung der „People 4 Future“ im Seltersweg. Die anstehende Legislaturperiode sei die letzte, „in der das Ruder noch umgerissen werden kann“, macht Satu Heiland von den „Parents for Future“ deutlich und fügt hinzu, dass die Folgen von halbherziger Klimapolitik schon längst jeden Tag in den Nachrichten zu sehen seien. Neben der Erderwärmung sei auch das Artensterben ein großes Problem, gegen das sofort und massiv gehandelt werden müsse. Dazu gehöre es, bei der nächsten Bundestagswahl das richtige Kreuzchen zu setzen, aber auch die Bürgermeisterwahl in Gießen sei entscheidend für den weiteren Verlauf in Richtung Klimaneutralität.

Neben den vielen positiven Zurufen wurden die Worte Satu Heilands auch visuell durch die Roten Karten unterstützt, die die Teilnehmer der Mahnwache im Seltersweg für die Politiker hochhielten, die sich ihrer Meinung nach in Sachen Klimapolitik falsch verhalten haben: So bekamen Armin Laschet, Julia Klöckner, Peter Altmaier und Christian Lindner, aber auch Politiker auf Stadtebene wie Frederik Bouffier die Rote Karte gezeigt. Abschließend sei es wichtig, auch auf diejenigen zuzugehen, die man vielleicht gar nicht besonders mag und sich für ein Gespräch zusammenzusetzen, um unter Umständen auch die zu überzeugen, die möglicherweise gar nicht wissen, um was es bei Klimapolitik geht, resümierte Satu Heiland und gab damit weiter an die musikalische Begleitung der Kundgebung. Matthias Almstedt unterstützte die Aktion mit Gitarrenmusik, Gesang und Texten, die zum Nachdenken anregten.

Kinder als Leidtragende

Es folgten weitere Reden, die Mut machen. So war sich zum Beispiel Sonja Geiger im Bezug auf den Klimawandel sicher: „Wenn wir es waren, können wir es auch verändern.“ Gerhard Keller stellte in seiner Rede noch einmal die Kinder als Hauptleidtragende der globalen Erwärmung in den Vordergrund und lobte all diejenigen, die freitags zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Diese Kinder und Jugendlichen, so war er sich sicher, haben etwas Entsetzliches verstanden: Sie wurden verraten. Die Macht der Kinder demonstrierte er am Beispiel eines elfjährigen Mädchens, das mit einem Brief an den Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch die Klimaschutzklage und in der Folge einen neuen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts auslöste. In diesem Klimabeschluss wurde die Bundesregierung dazu angehalten, das Klimaschutzgesetz so schnell wie möglich zu verbessern und nötige Maßnahmen umzusetzen.

Trotz allem seien wir noch nicht wütend genug, meinte Gerhard Keller und war sich sicher: „Wählen alleine reicht bei Weitem überhaupt nicht aus!“ Obwohl die meisten Menschen mittlerweile zustimmen, wenn von den gefährlichen Folgen schlechter Umweltpolitik geredet werde, sei das Problem, „dass wir alle gemütlich rumsitzen“. Auch der Appell Anja Sandners von „Omas gegen Rechts“ war deutlich. „Erheben Sie Ihre Stimme“, forderte sie alle Zuschauer auf und sprach die Bedeutung generationsübergreifender Aufklärungsarbeit an: „Wir erzählen unseren Enkeln mehr als nur Märchen, wir erzählen ihnen die Wahrheit.“

Die Kundgebung im Seltersweg endete schließlich mit einer Zeitreise in die Zukunft, vorgetragen von Achim Boldt, der davon träumt, dass die Gießener Innenstadt autofrei und grüner wird und man im Jahr 2035 20 Jahre Pariser Klimaabkommen in der Französischen Hauptstadt feiern kann. Seine Schlussworte richteten sich an alle, die genau wie die „People 4 Future“ für eine bessere Klimapolitik kämpfen wollen: Bisher sei das alles zwar nur eine Vision, aber es lohne sich, Engagement dafür zu zeigen.