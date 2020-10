Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Unter anderem für die sofortige Evakuierung von Moria 2.0 und die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der europäischen Menschenrechtskonvention hält Seebrücke Gießen am Samstag, 24. Oktober, am Kugelbrunnen erneut eine Mahnwache ab. Mitglieder und Interessierte versammeln sich um 15 Uhr am Kreuzplatz.