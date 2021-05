Makerspace Gießen als große Experimentierplattform

Lernen gerne und probieren viel aus: Nils Seipel (li.) und Johannes Schmid vom Makerspace. Screenshot: Leyendecker

GIESSEN - Am Anfang haperte es mit der Technik noch, dann aber lief alles glatt: Der Makerspace Gießen und seine beiden Köpfe, Nils Seipel und Johannes Schmid, hatten zum digitalen Tag der offenen Tür auf Youtube eingeladen. Der Nachhaltigkeitsberater Seipel und der studierte Psychologe Schmid ließen die Erfahrungen der vergangenen Monate, vor allem in Hinblick auf die Corona-Pandemie, in einer zweistündigen Veranstaltung Revue passieren.

Neue und vielfältige Angebote gibt es im Makerspace reichlich, sei es der ausgefeilte 3D-Druck oder das Arbeiten mit "virtual reality". Die beiden Gründer sehen ihr Projekt selbst als integrativen Ort, wo viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Neue Innovationen sind bereits geplant. "Wenn der Lockdown vorbei ist, widmen wir uns dem Thema Künstliche Intelligenz", berichtet Seipel und kommt damit schnell zum Kernthema des Abends.

"Wir haben im September 2019 aufgemacht, waren voll motiviert und wollten durchstarten - dann kam Corona", resümiert Schmid. Im März 2020 setzte sich das Team dann zusammen und beratschlagte, wie es am einfachsten weitergehen könnte. "Wir sind ein Ort für reale Begegnungen. Das fiel weg", erinnert Schmidt die Problematik. Kurze Zeit später trat das Uniklinikum an die Gründer heran und berichtete von einem Engpass an Gesichtsvisieren, die dringend benötigt wurden. "Und dann stellten wir uns die Frage: Visiere aus dem Drucker? Kann das gehen?", so Schmid. Gemeint waren die 3D-Drucker, welche das junge Unternehmen bereits in seiner Werkstatt stehen hatte. Die Produktion gemeinsam mit der Community aus 3D-Druck-Enthusiasten lief an und die Uniklinik bekam die dringend benötigten Schilde. "Das war wirklich Power aus der Gemeinschaft, das war ein tolles Gefühl", berichtet Seipel.

Als weitere Maßnahme wurden die Workshops und Kurse digitalisiert und ein Videokonferenzserver eingerichtet. "Wir machen aber auch Praktisches; momentan wird der Makerspace wieder umgebaut und erweitert. Wir kombinieren den Rohstoff Holz mit 3D-Technik", erzählt Schmid.

Die Frage der Bezahlung war in der Vergangenheit immer wieder ein Thema, das die beiden Jungunternehmer an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und Kreativität brachte. Aus diesem Grund zeigte sich Seipel überglücklich, als er eine Lösung diesbezüglich präsentierte. "Wir haben viel gelitten, ein Jahr dran gesessen und viel darüber nachgedacht. Aber schlussendlich konnten wir das gesamte Projekt Makerspace in die Gemeinnützigkeit überführen", berichtet der Unternehmer stolz.

Akademie

Seit dem 1. Mai ist der Makerspace gemeinnützig und damit empfänglich auch für Geldspenden, alles weitere werde sich, so die beiden Verantwortlichen, "bald entwickeln". Entwickeln wird sich zudem das neueste Projekt im Makerspace, die sogenannte "Akademie". Ausgerichtet ist diese sowohl für die Zeit während der Pandemie wie auch darüber hinaus. Sie beinhaltet neben kreativen Workshops beispielsweise auch einen 3D-Druckservice. "Du kriegst einen Einführungsworkshop und kannst dann den 3D-Drucker nach dem Lockdown selbst benutzen", erklärt Schmid das Prinzip. Das lasse sich auf fast alle Themenbereiche des Makerspace ausweiten. Noch ist die Akademie nicht auf der Webseite ersichtlich, die Vollendung steht aber bereits in den Startlöchern. "Wir schauen uns jetzt an, wie die Nachfrage an den Kursen ist und planen dann weiter", berichtet Seipel. Beide betonen den Geist, den "Spirit" des Makerspace, recht deutlich. "Der Makerspace ist kein 'Fertigspace'. Wir lernen gerne dazu und probieren viel aus. Das ist alles eine Experimentierplattform", so die beiden Gründer abschließend.