Makerspace Gießen will 3D-Druck-Workshops für Schulen anbieten

(Foto: Makerspace Gießen)

GIESSEN - (red). Der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Bezirksverein Mittelhessen ist ab sofort Sponsor und offizieller Bildungspartner für 3D-Druck im Makerspace Gießen. Der MAGIE – Makerspace Gießen ist ein gemeinnütziges Projekt, tätig in der Region Mittelhessen, mit dem Fokus auf offen zugängliche Bildung in digitalen Themen und Techniken, vom 3D-Druck bis hin zur Künstlichen Intelligenz.

Der Vereinsvorsitzende Dr.-Ing. Wolfgang Zientz sagt dazu: „Der VDI Bezirksverein Mittelhessen bringt Menschen im Bereich verschiedenster Gebiete des Ingenieurwesens zusammen und versteht sich als Netzwerker und Vermittler von Bildung. Insbesondere legt er sehr viel Wert auf die Förderung junger Menschen. Daher freuen wir uns umso mehr, jetzt in eine Bildungspartnerschaft mit dem ‚Makerspace‘ einzusteigen.“

Wie auch der VDI hat der Makerspace die Absicht, allen Menschen Bildung in modernen Technologien zu ermöglichen. Mehr zum Projekt Makerspace Gießen, einer offenen Werkstatt für digitale Produktion, findet man unter www.makerspace-giessen.de. Dieser ist ein gemeinsames Projekt des Technologie- und Innovationszentrums Gießen, der beiden Hochschulen Technische Hochschule Mittelhessen und Justus-Liebig-Universität Gießen sowie der Kreativ-Agentur „flux – impulse“. Unter anderem wird das Projekt bereits von der Stadt und dem Landkreis Gießen und weiteren regionalen Firmen gefördert. Seit Mai diesen Jahres ist der Makerspace außerdem ein gemeinnütziges Projekt.

Durch die Unterstützung des VDI Bezirksvereins Mittelhessen kann der Makerspace Gießen sechs kostenfreie 3D-Druck-Workshops für Schulen pro Jahr durchführen. Das Projektziel, allen Menschen in der Region Bildung in modernen Technologien ohne Hürden zu ermöglichen, rückt damit ein Stück näher. Nils Seipel, Co-Leiter des Projekts, sieht die gemeinsamen Werte der Kooperationspartner: „Wir freuen uns, dass wir so einen starken etablierten Partner für unser junges Projekt gewinnen konnten – uns liegt das Erforschen, das Erkunden am Herzen – genau die Werte, die der VDI auch vertritt. Außerdem glauben wir, wie der VDI, daran, dass das Technologieverständnis eine wesentliche Grundlage für unsere Gesellschaft ist.“

Wie sehr sich der VDI Bezirksverein Mittelhessen auch für die Bildung und Vernetzung junger Menschen einsetzt, zeigen seine Angebote, wie der VDIni-Club für Kinder von vier bis zwölf Jahren und die VDI Young Engineers, das VDI-Netzwerk für angehende Ingenieure und Young Professionals. Um seine Vision weiterhin zu verfolgen, benötigt der Makerspace Gießen weitere Sponsoren, welche das Projekt zukünftig unterstützen möchten. Man freut sich allerdings auch über finanzielle Spenden jeglicher Höhe, die helfen, das Projekt zu halten und auszubauen.