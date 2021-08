Mal ein Juli in Gießen ganz ohne Hitzetage

Das Wetter zeigte sich im Juli wechselhaft, sorgte aber dennoch für warme Temperaturen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Wer Hitzetage mit Temperaturen von 30 Grad Celsius oder mehr nicht mag oder nicht gut verträgt, konnte mit dem vergangenen Juli vollauf zufrieden sein. Auch in Gießen wurde diese markante Grenze wie in vielen anderen Regionen Deutschlands an den 31 Tagen kein einziges Mal überschritten, wie nun die Daten des Wetterinformationsdienstes Q.met GmbH zeigen. Ruft man sich in diesem Zusammenhang die Juli-Monate der letzten Jahre in Erinnerung, ist das schon bemerkenswert. Denn Hitzetage und -rekorde sind im siebten Jahresmonat nicht zuletzt "dank" des fortschreitenden Klimawandels längst zur Gewohnheit geworden. Und auch Trockenperioden mit zu wenig oder gar keinem Regen sind in dieser Zeit kein seltenes Phänomen. Hier zeigte der wechselhafte Juli in Gießen ebenfalls ein anderes Gesicht als sonst meist: Mit insgesamt 92,3 Liter pro Quadratmeter betrug die Niederschlagsmenge 151,3 Prozent des langjährigen Mittelwerts, lag also deutlich über dem, was eigentlich zu erwarten war.

Trotz ausgebliebener Sprünge über die 30-Grad-Marke überbot der vergangene Juli mit einer Mitteltemperatur von 18,1 den vieljährigen Durchschnittswert um 1,3. Schaut man sich die einzelnen Tage an, war der 17. Juli mit einem Temperaturmaximum von 28,8 Grad am wärmsten, gefolgt vom 18. mit 28,2. Die übrigen Julitage sprang die Quecksilbersäule munter hin und her und brachte den Gießenern am 21. mit einem Minimum von 8,9 Grad den kühlsten Tag des Monats. Ein einstelliger Temperaturwert vor dem Komma wurde jedoch nur an zwei der 31 Tage festgestellt.

Bei den Wassermengen, die vom Himmel auf die Universitätsstadt herniedergingen, sticht der 27. Juli heraus. Mit 24,5 Liter pro Quadratmeter fiel allein hier mehr als ein Viertel der Gesamtregenmenge des Monats. Erst mit großem Abstand folgt dahinter der 4. Juli mit 9,5 Liter. Dagegen überhaupt kein Regen wurde an 14 Tagen verzeichnet, wobei der Zeitraum 16. bis 23. Juli am längsten ohne Niederschlag blieb.

Angesichts der überdurchschnittlich häufigen Regenfälle verwundert es nicht, dass die Sonnenscheindauer nicht ganz dem entsprach, was sich wohl viele Gießener von diesem Sommermonat erhofft hatten. Insgesamt 174 Stunden Sonnenschein sind aber ein ordentlicher Wert, die langjährigen Erfahrungen zeigen jedoch einen Durchschnitt von 204 Stunden. Sich hierüber zu beschweren, käme allerdings Meckern auf hohem Niveau gleich. Überhaupt dürfte der Juli, insgesamt gesehen, die meisten Einwohner der Lahnstadt nicht enttäuscht haben, denn für sie alle war etwas dabei; mal abgesehen von Hitzefreaks, die diesmal nicht auf ihre Kosten kamen.