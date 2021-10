Maler in Gießen mit guten Chancen auf eigenen Betrieb

Bei der Freisprechungsfeier der Malerinnung Gießen erhalten insgesamt 54 junge Menschen ihre Gesellenbriefe. Foto: Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Dass anlässlich der Freisprechungsfeier der Maler-Innung Gießen in der Aula der Willy-Brandt-Kreisberufsschule (WBS) gleich 54 junge Menschen ihre Gesellenbriefe entgegennehmen konnten, ist dem Umstand geschuldet, dass die Freisprechungsfeier 2020 ausfallen musste. Bei der Feier anwesend waren Innungsobermeister Hartmut Gall (Langd), Stellvertreter Markus Jung (Holzheim), Ehrenobermeister Hans-Jürgen Henkel (Kinzenbach), die Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses, Malermeisterin Marina Steinmüller (Gießen), Sascha Prochazka, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, sowie das zuständige Fachlehrerkollegium mit Martina Eishauer, Simone Löffler, Regina Seuling, Sandy Musil und Martin Sieg sowie WBS-Schulleiterin Andrea Stremme. Sie alle wünschten dem Berufsnachwuchs des heimischen Malerhandwerks Motivation, Freude und Durchhaltevermögen.

Corona hinterlässt Spuren

Die Corona-Zeit habe bei Betrieben, Berufsschule und der Innungs-Arbeit Spuren hinterlassen, so Innungsobermeister Hartmut Gall. Er dankte allen an der Lehrlingsausbildung Beteiligten, dass trotz Pandemie Unterricht und Prüfungen durchgeführt werden konnten. Der Obermeister erinnerte an die ausgefallenen Veranstaltungen wie die BauExpo oder die Messse Chance. Junge Menschen für einen Handwerksberuf zu begeistern, war auch in den Schulen unter dem Stichwort Berufsorientierung nicht möglich.

Nachwuchsfindung schwierig

In den letzten Monaten sei bei vielen Betrieben kein einziges Bewerbungsschreiben auf eine Lehrstelle mehr eingegangen. "Der Rückgang der geburtenstarken Jahrgänge ist bei der Nachwuchsfindung stark zu spüren", so Gall, der zugleich auf die "Babyboomer-Jahrgänge" hinwies, die nun in Rente geht. Auch sei der Wettbewerb mit Industrie und öffentlichen Arbeitgebern um den Berufsnachwuchs "voll entbrannt".

Andererseits sei laut Gall die Entlohnung im Handwerk nie attraktiver gewesen als heute. Gleichfalls die Aussicht und die Auswahl, als junger Handwerksmeister einen Betrieb übernehmen zu können - ohne ihn selbst aufbauen zu müssen -, nie größer und günstiger als in der Gegenwart. Als prüfungsbeste Maler wurden Manuela Kleinhans, Basem Alssaghir, Celine Heupel und Jannis Kässmann besonders hervorgehoben. Bei den Fahrzeuglackierern waren dies Colin Strathmann und Diana Worokosov sowie bei den Bau- und Metallmalern Jannis Pascal Wickel.

Maler 2020: Mohammad Akbari (Gießen, Ausbildungsbetrieb Pinguin-System, Wettenberg), Basem Alssaghir, Tom Heuser (beide Reiskirchen) und Kristofer Keil (Grünberg, aller drei AB Kutscher, Reiskirchen), Tim Boller (Buseck, AB Hössler, Buseck), Samuel Brück und Lukas Özdemir (beide Pohlheim, beider AB Lecke, Pohlheim), Mikel Dyrmyshi (Gießen, AB Schättler, Linden), Theodor Eckel (Weilburg, AB Leithäuser, Gießen), Christian Fischer (Pohlheim, AB Massow, Pohlheim) Mohamad Cheikh Ibrahim (Gießen, AB Wille (Biebertal), Julian Matern (Lich) und Jannik Fina (Grünberg, beider AB Bildungswerk der Hess. Wirtschaft), Denis Muriqi (Reiskirchen, AB Richardt, Gießen), Nico Petersohn (Lich, AB Dousa, Hungen), Daniel Ruf (Grünberg) und Manuela Kleinhans (Gießen, beider AB Blasini, Lich), Diyar Aka (Lollar) und Maico Markus Steinbrecher (Gießen, beide AB Wohnbau, Gießen) und Marc-An-dre Richter (Aßlar, AB ZAUG).

Fahrzeuglackierer 2020: Vincent Maximilian Ebinger (Ebsdorfergrund) und Lukas Feyh (Stadtallendorf, beider AB Lackierzentrum Grünberg), Ali Kiziltoprak (Limburg) und Erick Rau (Wetzlar, beider AB Karosserie- und Lackierzentrum Gießen), Haben Nuguse Bahre (Gladenbach) und Regen Tesfazgi Asefaw (Dautphetal, beider AB Bildungswerk der Hess. Wirtschaft, Marburg), Jens Noll (Steffenberg, AB Nagel, Steffenberg), Colin Strathmann (Angelburg, AB Reuß, Bad Endbach), Johannes Dwenger (Mücke, AB Hau, Schotten), Diana Worokosov (Steffenberg, AB Velte, Biedenkopf) sowie Ninetta Flumano und Jawad Mohamad (beide Lich, beider AB Mario, Lich). Bauten- und Objektbeschichter: Theresa Lumbe (Grünberg, AB Gnas, Laubach).

Maler 2021: Najibullah Alizadah (Pohlheim, AB Pitz, Pohlheim), Julius Birol (Pohlheim, AB Leithäuser, Gießen), Marc-Andre Simmer (Gießen, AB Schmidt-Feierabend, Heuchelheim), Jason Peter Dittrich (Gießen, AB Koob, Wettenberg), Jakob Hickmann (Pohlheim, AB Blasini, Lich), Max Jung und Linus Meurer (beide Pohlheim, beider AB Jung, Holzheim), Jannis Kässmann (Reiskirchen, AB Koch, Grünberg), Maximilian Lomp (Pohlheim, AB Behrens + Loth, Buseck), Andrea Rinchiusa (Mücke, AB Gall, Langd), Emrah Turgut (Linden, AB Yildiz, Heuchelheim), Marvin Dominik Greis (Gießen, AB Stroh, Wettenberg) und Celine Heupel (Gießen, AB Knöpper, Pohlheim).

Fahrzeuglackierer 2021: Katharina Hahn (Kirchhain, AB Vogel, Homberg), Gabi Souma (Gießen, AB Bildungswerk der Hess. Wirtschaft, Gießen), Michel-Deniz Stein (Fronhausen, AB Birich, Fronhausen), Collin Dennis Ulrich (Buseck, AB Lackierzentrum Grünberg) und Kacper Zajac (Linden, AB Ribel, Biebertal). Bau- und Metallmaler: Birkan Yavuz Karaarslan (Gießen), Burak-Feyyaz Firat (Lollar) und Jannik Pascal Wickel (Pohlheim, aller drei AB ZAUG).