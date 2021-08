Malteser suchen freiwillige Helfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Fabia ist Freiwillige bei den Maltesern, weil sie soziale Erfahrungen sammeln wollte und ihr der Umgang mit Menschen Freude bereitet. Nils möchte als Freiwilliger bei den Maltesern die Wartezeit für das Studium sinnvoll überbrücken und eine Stütze für die Gesellschaft sein - mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) haben sie einen guten Einstieg ins Berufsleben oder auch eine Entscheidungshilfe bei der Berufswahl. Die Malteser in Gießen suchen auch jetzt wieder junge Frauen und Männer zwischen 18 und 27 Jahren für einen Freiwilligendienst (FSJ/BFD). Wer sich gerne für andere Menschen einsetzt und Lust auf ein spannendes Jahr hat, sollte sich bewerben. Freiwillige erhalten ein Taschengeld und Zulagen (rund 450 Euro/Monat), 26 Tage Urlaub und 25 Bildungstage für verschiedene Seminare. Die fachliche Vorbereitung findet in Seminaren und Bildungsveranstaltungen statt. Weitere Infos erteilt Sieglinde Weber von den Maltesern in Gießen unter 0641/944645520, per E-Mail sieglinde.weber@malteser.org oder im Internet unter www.malteser-giessen.de.