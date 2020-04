Malwettbewerb verbindet Generationen

Jetzt teilen:

Giessen (red). In der Corona-Krise ruft die Gießener "Aktion GI353N" zu einem Generationen verbindenden Malwettbewerb für Kinder (bis 14 Jahre) und Senioren (ab 65 Jahren) auf. Dabei sollen Lieblingsorte in und um die Stadt sowie ein Gefühl des Zusammenlebens in den Fokus gerückt werden. Einsendeschluss ist Freitag, 17. April, um 20 Uhr.

Lieblingsorte und Gefühle

"Wir alle haben ein ganz eigenes Bild von unserer Stadt im Kopf. Wir möchten sehen, wonach sich die jüngsten und die ältesten Bewohnerinnen und Bewohner gerade sehnen und welche Orte sie während der Corona-Quarantäne vermissen", erklärt "GI353N"-Mitgründer Jan Zimmermann in einer Pressemitteilung. Die eingereichten Bilder werden auf der Internetseite von "GI353N" unter www.gi353n.de sowie auf den Social Media-Kanälen der Aktion präsentiert und stehen dort zur Abstimmung bereit. Das Kinder- und das Senioren-Bild, das die meisten Stimmen bekommt, wird jeweils auf ein Shirt gedruckt, das im Anschluss über den "GI353N"-Shop erhältlich ist. Die Erlöse kommen Gießenern zugute, die von der Corona-Krise stark betroffen oder durch sie in Not geraten sind. Geplant ist zudem eine öffentliche Ausstellung für die Zeit nach den Ausgangsbeschränkungen.

Teilnahmebedingungen

"Es ist jeden Tag aufs neue spannend, welche Geschichten Seniorinnen und Senioren über diese Stadt erzählen; und auch Kinder haben oft eine ganz andere Sichtweise. Wir sind daher bereits auf Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenhäuser zugegangen", ergänzt Jan Zimmermann. Die ersten Reaktionen seien sehr gut gewesen. Teilnahmeberechtigt ist jeder Gießener unter 14 oder über 65 Jahren. Alle Bilder müssen mit Filzstiften auf ein weißes Papier gemalt werden. Dabei dürfen aus drucktechnischen Gründen maximal vier Farben benutzt werden. Die Bilder sollen abfotografiert oder eingescannt an die E-Mail-Adresse malen@gi353n.de gesendet werden. Alle Einsendungen müssen mit Vorname und Alter versehen sein. Mit der Einsendung des Bildes erklären sich die Teilnehmenden (oder deren Erziehungsberechtigte) mit der Veröffentlichung der Bilder sowie Vorname und Alter des Urhebers auf www.gi353n.de und den zugehörigen Social Media-Kanälen einverstanden.