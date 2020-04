Malwettbewerb von GI353N: Elefantenklo in Gießen und Tanzszene zieren T-Shirts

Das Elefantenklo mal anders: Dieser Siegerentwurf stammt von Carlo Eifert. Foto: GI353N

Giessen (red). Um Ostern rief GI353N die älteren Mitbürger und Kinder der Stadt zu einem Malwettbewerb auf. Zahlreiche Gießener griffen zu Stift und Papier und die besten Einsendungen wurden auf den Social Media-Kanälen von GI353N zur Abstimmung bereitgestellt. Nun stehen die Gewinnerbilder fest.

Die Magnolienbäume vor dem Stadttheater, die Lahn, der Kugelbrunnen oder sogar das Mathematikum: Zahlreiche Orte und Momente Gießens wurden von Kindern und Senioren auf Papier gebannt und für den Malwettbewerb von GI353N eingesendet. Gewonnen haben zwei sehr unterschiedliche Bilder von zwei sehr unterschiedlichen Gießenern.

Carlo Eifert ist neun Jahre alt, lebt mit seiner Familie seit vier Jahren in Gießen und besucht die Ludwig-Uhland-Schule. Sein Motiv "Hoho hoho Elefantenklo" gewann die Abstimmung unter den Kinderbildern. Das Kunstwerk zeigt das Gießener Wahrzeichen in einer sehr wörtlich genommenen Version: Über einer viel befahrenen Straße sitzen mehrere Dickhäuter und erleichtern sich. Carlo erklärt: "Vor allem mag ich das Elefantenklo, weil es so große Löcher hat. Da die Rolltreppen nie funktionieren, kann man die mittlere Bahn gut als Rutschbahn benutzen!" Deutlich realitätsnäher ist das Werk von Kathrin Müller-Braunschweig. Die Seniorin ist 63 Jahre alt und Bewohnerin des Caritas Seniorenheimes Maria Frieden. Ihr Gemälde zeigt ihre Erinnerung an eine Blues-Musikveranstaltung am Kirchenplatz. "Ich erinnere mich an viele Momente, die sich um den Tanz drehen: Etwa wenn in Lokalen etwas auf der Jukebox gedrückt wurde und das gesamte Publikum mitgerissen wurde und zusammen tanzte", erzählt sie. Kathrin Müller-Braunschweig lebt seit den 60ern in Gießen und erzählt weiter: "Neben den Festen auf meinem Hausberg Schiffenberg gab es auch verschiedene Straßenfeste, etwa in der Walltorstraße oder auf dem Kirchenplatz, auf denen herrlich getanzt wurde. Trotz Malaisen habe ich teilweise bei der Bewegung in der Natur oder beim Tanzen keine Beschwerden."

Fotos Das Elefantenklo mal anders: Dieser Siegerentwurf stammt von Carlo Eifert. Foto: GI353N Tanz auf dem Kirchenplatz: Dieses Motiv hat Kathrin Müller-Braunschweig eingereicht. Foto: GI353N Kathrin Müller-Braunschweig hat eines der Siegerbilder gemalt. Foto: GI353N 3

Ganz unterschiedlich

"Der Malwettbewerb war ein voller Erfolg! Wir wollten zeigen, wie unterschiedlich die jüngsten und die ältesten Bewohnerinnen und Bewohner die Stadt sehen. Damit, dass die Bilder sich so sehr unterscheiden, hätten wir nicht gerechnet", freut sich Jan Zimmermann, Mitgründer von GI353N und Mitinitiator des Projekts. Der gebürtige Gießener weiter: "Jetzt startet unsere Aktion in die wichtige Phase: Shirts mit beiden Gewinnermotiven können bis zum 10. Mai unter www.GI353N.de vorbestellt werden. So kann jeder Gießener während der Corona-Krise seine Liebe zur Stadt zeigen und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun!"

Die beiden Motive werden jeweils auf vegane Unisex-T-Shirts aus Bio-Baumwolle gedruckt. Sie sind für Kinder und Erwachsene erhältlich und werden zum Preis von 32,90 EUR verkauft. Alle Erlöse des Verkaufs werden an den Gießener Verein "an.ge.kommen" gespendet.

"Der gemeinnützige Verein 'an.ge.kommen' hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum für kulturübergreifende Begegnungen zwischen Geflüchteten, Migrierten und der Gießener Gesellschaft zu gestalten", sagt Lea Köppen, Sprecherin des Vereins und erklärt weiter: "Mit den Spenden aus der Aktion können wir verschiedenste Projekte, auch in Kooperation mit anderen ortsansässigen Organisationen durchführen und Geflüchteten und Migrierten die Ankunft in Gießen erleichtern. Ziel ist es, einen dauerhaften Aufenthalt gemeinsam zu gestalten."

