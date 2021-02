Mammutaufgabe für Post und ekom21 in Gießen

Hand in Hand in Sachen Wahlen: Gabriele Büsse (IT-Operation Leitung von ekom21), Tanja Roth und Manuel Eckhard (Deutsche Post AG). Foto: Georg/ DHL

GIESSEN - Insgesamt rund 4,7 Millionen Wahlberechtigte in Hessen erhalten bis zum 20. Februar ihre Wahlbenachrichtigungen für die Wahlen in 422 Gemeinden. Die Bewältigung dieser Aufgabe kann nur in guter Zusammenarbeit zwischen Rechenzentrum und Postdienstleister funktionieren, heißt es in einer Pressemitteilung der DHL. Das Vorhaben erfordere ein Maximum an Planung im Bereich Druck, Kuvertierung und Logistik. ekom21 und Deutsche Post arbeiteten in enger Abstimmung, um eine korrekte und termingenaue Abwicklung zu gewährleisten. "In der Zeit vom 31. Januar bis 12. Februar 2021 haben wir die rund 4,7 Millionen Wahlbenachrichtigungen für ganz Hessen gedruckt und kuvertiert - vollkommen problemlos", freut sich Gabi Büsse, Leiterin des Unternehmensbereichs IT-Operation der ekom21 in Gießen.

Das vom Bundesamt für Informationstechnik zertifizierte ekom21-Rechenzentrum hat hier Imponierendes geleistet: 34 Tonnen Papier sind bei einer Druckleistung von 60 000 Seiten in der Stunde verarbeitet worden. Eine Hochleistungsanlage hat die Wahlbenachrichtigungen dann in Briefumschläge kuvertiert: 24 000 Stück pro Stunde. Mit dem Output wurden 23 000 der charakteristisch gelben Postbehälter auf 510 Paletten verladen und mit rund 52 Lkw sind dann die Druckergebnisse zur Deutschen Post gefahren. "Wahlen sind ein Eckpfeiler unserer Demokratie. Die moderne Informationstechnologie der ekom21 hilft, Grundrechte zu wahren und dem Bürger einen schnelleren und besseren Service zu bieten", so Gabi Büsse. Die Wahlbenachrichtigungen für alle Bürgerinnen und Bürger, deren erste beiden Postleitzahlen mit den Ziffern 35 beginnen, werden ab dem 15. Februar im Briefzentrum Gießen bearbeitet. Mehr als 700 000 Wahlbenachrichtigungen werden ab dem 16. Februar an die Wahlberechtigten in allen Städten und Gemeinden dieser Region zugestellt, sichert DHL in ihrer Pressemitteilung zu und vermutet, dass der Anteil der Briefwähler in Hessen - bedingt durch die Corona-Pandemie - weiter steigen wird. Bei den letzten Bundestagswahlen im Jahr 2017 lag der Anteil der Briefwähler in Hessen bei 26,7 Prozent. Noch nie hatten in Hessen so viele Wählerinnen und Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. In den Briefzentren der Deutschen Post werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung für alle Wahlberechtigten präzise vorbereitet. Sind Briefkästen und Klingel beim Empfänger dann noch gut erkennbar und richtig gekennzeichnet, können die Postboten die wichtige Post zuverlässig zustellen.

Die Deutsche Post weist darauf hin, die tägliche Post aufmerksam durchzusehen, denn oftmals rutschen die Wahlbenachrichtigungen zwischen Werbematerialien. Darüber hinaus sollte für die sichere Zustellung ein lesbares Namensschild am Briefkasten angebracht sein. Briefwahlunterlagen können beispielsweise durch Ankreuzen auf der Wahlbenachrichtigung bei der Gemeindebehörde angefordert werden. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen. Er sollte daher bereits einige Tage vor dem Wahltag abgeschickt werden. Weitere Informationen: www.deutschepost.de/briefwahl.